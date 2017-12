Wegen Terrorangst: Postkutsche gerät ins Abseits

Heinz Lehneis beklagt Umsatzeinbußen während des Christkindlesmarkts - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Aus den Augen, aus dem Sinn? Seit die Postkutschen hinter der Sicherheitsabsperrung und damit ein Stück vom Hauptmarkt entfernt starten müssen, bleiben viele Kunden weg. Der Kutscher denkt ans Aufhören.

Auch in diesem Jahr finden Postkutschenfahrten des Museums für Kommunikation während des Christkindlesmarktes statt. Weil die Kutschen aber hinter der Sicherheitsabsperrung starten müssen, fehlt Laufkundschaft. © Micha Schneider



Unter der Woche habe er 50 Prozent Umsatzeinbußen, sagt Postkutscher und Landwirt Heinz Lehneis aus Wetzendorf. Es sei zum Haareraufen. Seit 26 Jahren lenkt seine Familie jetzt die schweren Gespanne durchs Weihnachtsgewühl, nimmt Kinder mit auf den Kutschbock, bläst in die Trompete. Doch jetzt mache es endgültig keinen Spaß mehr.

Im vergangenen Jahr, nach dem Terroranschlag von Berlin, hat die Polizei die gelben Postkutschen noch bis zum Christkindlesmarkt durchgelassen. Die Beamten rangierten damals ihre zu Sperren umfunktionierten Kleinbusse immer dann, wenn die Kaltblüter anrückten. Doch jetzt befürchte man, dass ein Attentäter im Schlepptau der Kutsche auf den Markt gelangen könnte. Die Zufahrt bleibt also dicht.

Schleppender Verkauf

Ihm ist das Lachen vergangen: Postkutscher Heinz Lehneis © Foto: Roland Fengler



Freilich hat der Fuhrunternehmer großes Verständnis für die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen am Christkindlesmarkt; und doch nimmt Heinz Lehneis kein Blatt vor den Mund: "Kein Maly, kein niemand hat sich für uns eingesetzt. Denen ist das alles scheißegal." Nur im Museum für Kommunikation, in dessen Diensten er unterwegs ist, stehe man voll hinter ihm.

Schon 2016 sei der Ticketverkauf deshalb nicht mehr so gut gelaufen, sagt der Wetzendorfer. Heuer aber stehen Betonhindernisse im Weg, die Postkutschen müssen wenden und am westlichen Ende der Waaggasse neben der IHK-Baustelle auf Kundschaft warten. Dann gehen sie auf ihre 15-minütige Reise durch die Altstadt, auf einer neuen Route über die Weißgerbergasse und den Maxplatz. Oft halbleer, wie Lehneis beklagt.

Neue Hufeisen sind teuer

Auch wenn es die Tickets nach wie vor in der Holzbude gegenüber dem Schönen Brunnen gibt - die Laufkundschaft fehlt. Früher seien die Leute quasi über die Postkutsche gefallen. "Jetzt suchen sie uns." Deshalb ist Bauer Lehneis stinksauer: "Wir müssen doch gesehen werden, damit die Leute mitfahren. Aber so macht es keinen Spaß mehr. Vielleicht fahre ich 2018 ich nochmal, aber dann ist Schluss."

Gerade habe er 3500 Euro hingelegt, weil seine Kaltblüter vor ihrem vierwöchigen Auftritt beschlagen werden mussten. Außerdem müsse er für seinen Gemüseanbaubetrieb zusätzliche Kräfte einstellen, weil fast die ganze Familie mit den Kutschen unterwegs sei. Entweder hoch oben auf dem Bock, als Helfer beim Einsteigen und, ganz wichtig, beim Einsammeln der verlorenen Pferdeäpfel.

Dass sich immer mehr Touristen damit zufrieden geben, die mit Tannenzweigen und Goldbändern geschmückte Kutsche zu filmen und das Ergebnis in die sozialen Netzwerke einzuspeisen, freut den Kutscher ebenfalls wenig. Davon, lediglich romantische Kulisse zu spielen, könne er nicht leben.

Auch ihr seien leider die Hände gebunden, sagt Vera Losse, Pressesprecherin des Museums für Kommunikation. Immerhin habe man große Transparente an den Bauzaun der IHK in der Waaggasse aufgehängt, um Ortsfremden die Orientierung zu erleichtern. Auch Losse zeigt Verständnis für die Sicherheitslage. Doch früher habe es eine "schöne Blickbeziehung" zwischen Weihnachtsmarkt und Kutschen gegeben. Damit sei nun leider Schluss.

