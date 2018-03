Wegen Umbau: Restaurant "Giulia" schließt erneut

NÜRNBERG - Erst vor wenigen Monaten hat das Restaurant "Giulia" am Nürnberger Busbahnhof eröffnet. Jetzt schließt es erneut seine Türen - wegen Renovierungsarbeiten. "Das Konzept ist nicht aufgegangen", sagt Inhaber Victor Walter, obwohl das Lokal augenscheinlich immer gut besucht war.

Das Restaurant "Giulia" wurde erst vor wenigen Monaten eröffnet. Jetzt wird das Lokal umgebaut und präsentiert sich demnächst mit neuem Konzept. © Peter Roggenthin



Victor Walter betreibt zusammen mit seinem Bruder Vitali das "Nachtkind" sowie das Giulia. Das Lokal soll nun wieder einmal aufwändig umgebaut werden. Neues Interieur, neues Glück. Neben italienischer Küche im "Giulia" konnte man bis vor ein paar Monaten auch Sushi im "Dai" essen. Doch das ist samt Restaurantleiter Alper Mutu ausgezogen. Kommende Woche wird Mutu ein neues Lokal selben Namens mit Sushi und asiatischen Spezialitäten in der Heerwagenstraße in Schoppershof eröffnen.

Für das "Giulia" gilt: "Neues Konzept, neues Design, neuer Name neuer Pächter." Letzterer ist bereits gefunden, hat in Bamberg ein Restaurant mit gehobener, asiatischer Küche namens "Cocoon". Und will mit diesem Konzept Mitte April in Nürnberg sein zweites Lokal eröffnen. Das "Nachtkind" hat übrigens ganz normal geöffnet.

