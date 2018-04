Wegen zwei Flaschen Bier: Einbruch in Nürnberger Tankstelle

Ermittlungsverfahren gegen den Mann ohne festen Wohnsitz eingeleitet - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Zwei Flaschen Bier waren es einem 53-Jährigen wert, in Nürnberg in eine Tankstelle einzubrechen. Die Einsatzzentrale leitete nach dem Alarm eine Fahndung ein und entdeckte dann jemanden, der zur Täter-Beschreibung passte.

Wie die Polizei mitteilte, ging am Montagmorgen gegen 3 Uhr in der Einsatzzentrale der Hinweis ein, dass in einer Tankstelle an der Äußeren Großweidenmühlstraße der Einbruchsalarm losging. Eine Streife der Inspektion Nürnberg-West stellte vor Ort tatsächlich einen Einbruch fest. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren.

Die Einsatzzentrale leitete gleich darauf eine Fahndung ein, die Beschreibung eines Tatverdächtigen lag vor. Im Pegnitzgrund trafen die Beamten schließlich auf einen Mann, auf den die Beschreibung zutraf. Der Verdacht gegen den 53-Jährigen erhärtete sich, nachdem die Polizisten bei dem Mann zwei Bierflaschen einer Marke fanden, die aus der Tankstelle gestohlen worden waren.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest, der 53-Jährige wurde auf der Wache erkennungsdienstlich erfasst. Gegen den Mann, der in Deutschland ohne Wohnsitz ist, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

