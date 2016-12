Weihnachtsmüll sorgt für Hochbetrieb beim Wertstoffhof

vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Die Weihnachtsgeschenke sind ausgepackt, die Lego-Figuren zusammengebaut, die neuen Fernseher funktionieren. Wohin aber mit dem ganzen Verpackungsmüll? Eine der besten Adressen in Nürnberg: der Wertstoffhof an der Kallmünzer Straße. Dort herrscht zwischen den Feiertagen Hochbetrieb.

Im Vergleich dazu sind Altpapiertonnen ein Kinderspielzeug – gerade jetzt landen tonnenweise Kartons in den Containern. © Julia Vogl



Für den kleinen Jungen, der gerade die Stufen zum Container erklimmt, lagen Playmobil-Spielsachen unter dem Baum. Drei Kartons gab es gleich vom Christkind – weil man die Pappe drumherum beim Spielen jedoch nicht brauchen kann, landet sie jetzt im Container. "Pappe, Papier, Styropor und Folien – das ist es, was im Moment am meisten zu uns gebracht wird", sagt Claus Schwarm vom Wertstoffhof. Am Mittwoch seien die Autos Schlange gestanden vor der Einfahrt, erzählt er. Aber auch am Donnerstagvormittag wurden die Parkflächen vor den Containern im fliegenden Wechsel belegt. Der Ballast muss schließlich weg, bevor das neue Jahr kommt.

Was die Nürnberger derzeit neben Verpackungen am liebsten entsorgen: Elektrogeräte. Auf den Fernsehbänken der Stadt muss schließlich Platz für neu gekaufte Geräte geschaffen werden. Stereoanlagen, Röhrenfernseher, Computer-Bildschirme, Kaffeemaschinen, all das landet fein säuberlich getrennt in den passenden Containern. Anders als früher, sind die Geräte meistens wirklich kaputt – oder so veraltet, dass sie wirklich keiner mehr haben mag. "Den Unterschied merkt man schon", sagt Schwarm, der seit 21 Jahren am Wertstoffhof arbeitet. Heute werden noch brauchbare Sachen eben einfach und schnell über das Internet "versilbert".

Echte Schätze aus dem Container

Der Internettrend ist auch bei Wohnungsauflösungen spürbar. Steiff-Tiere, Puppen, Eisenbahnen – früher landeten auch diese Schätze auf dem Wertstoffhof. Heute ist das selten. Vor einem Jahr ist es dennoch passiert. "Ich hab eine dreiteilige Vase aus dem Container gefischt", erinnert er sich, "und mich noch gefragt, was das für ein hässliches Ding ist." Ein wenig Recherche brachte die Lösung: eine Prunkvase, Sammlerwert 10.000 Euro.

Fliegender Wechsel am Wertstoffhof: Dabei ging es am Donnerstag noch fix. Am Mittwoch standen die Autos Schlange. © Julia Vogl



Freilich, bei dem Stück handelt es sich um einen ganz besonderen Fund. Aber auch andere Dinge, die die Nürnberger nicht mehr wollen, werden aus den Containern gerettet. Möbel etwa, die man noch brauchen kann. Der Wertstoffhof wird im Auftrag der Stadt vom BRK bewirtschaftet – und das betreibt an der Sulzbacher Straße auch ein Möbellager, wo diese Stücke dann landen. Anders als in vielen anderen Städten brauchen Interessenten keinen Berechtigungsschein, wenn sie in dem Lager etwas besorgen möchten. "Wir wollen nicht, dass sich jemand outen muss", sagt Helmut Huber vom BRK. Egal, ob man nun in einer finanziellen Notlage ist oder einfach nur etwas Günstiges für den Abstellraum sucht: dort wird man fündig. Ebenso funktioniert das in der Gebrauchtwarenhalle an der Beuthener Straße. Dort landen etwa Fitnessgeräte, Bildschirme, Fernseher und Kleinmöbel, die zu schade für den Container sind.

Im Frühjahr geht es wieder rund

Und noch eine Besonderheit gibt es in Nürnberg. Oder wie Huber sagt: "Die Nürnberger wissen gar nicht, wie gut sie es haben". Für die Entsorgung beim Wertstoffhof muss man nämlich nichts bezahlen. Die Kosten sind durch die allgemeinen Müllgebühren bereits gedeckt.

Sechs Mitarbeiter kümmern sich derzeit um die Entsorgung an der Kallmünzer Straße. Hat das neue Jahr angefangen und sind die Ferien vorbei, wird es erst einmal wieder ruhiger. Aber nicht lange. Spätestens, wenn das Frühjahr kommt – und damit das Großreinemachen und die Lust am Renovieren – geht es wieder rund auf dem Wertstoffhof.

Julia Vogl