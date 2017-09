Weihnachtszeit in London: Zusätzliche Flüge ab Nürnberg

British Airways lockt mit günstigen Flügen - vor 48 Minuten

NÜRNBERG/LONDON - Weihnachtseinkäufe im Lichtermeer der Londoner Oxford Street und Schlittschuhlaufen mit sagenhaften Blick auf dem Hampton Court Palast - was die britischen Liebesfilme uns vorspielen, macht die Airline British Airways in diesem Jahr zum günstigen Preis möglich. Ab Nürnberg sollen zusätzliche Flüge starten.

Wer seine Weihnachtseinkäufe nicht wie jedes Jahr in Nürnberg erledigen möchte, könnte den Shopping-Trip in diesem Jahr ziemlich preisgünstig nach London verlegen. Neben der bereits bestehenden Ryanair-Verbindung nach Stanstead, gibt es ab dem 30. November noch zusätzliche Verbindungen nach London-Gatwick.

Während der Vorweihnachtszeit will British Airways Nürnberg viermal in der Woche (Montag, Donnerstag, Freitag, Sonntag) mit London-Gatwick verbinden, um Gäste aus England zum Nürnberger Christkindlesmarkt zu bringen.

Und auch umgekehrt können die fränkischen Reisefans das relativ günstige Angebot nach London-Gatwick nutzen. Die One-Way-Tickets sind bereits ab 42 Euro zu haben.

