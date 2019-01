In einem Mehrfamilienhaus in der Pirckheimer Straße ist am frühen Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im ersten Stock. Etwa 45 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz und gingen mit schwerem Atemschutz gegen das Feuer vor. Drei Hausbewohnerinnen zogen sich laut Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu.

"Die Leute lernt man am besten kennen, wenn man sie beim Essen trifft" - und genau dabei hat Michael Köllner, Trainer des 1. FC Nürnberg, am Dienstag in der Vesperkirche besonders viele Menschen kennengelernt. Der Club-Coach sah es als Selbstverständlichkeit an und half mit, Mahlzeiten zu verteilen.