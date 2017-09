Weltkriegsgranate: Sperrung im Nürnberger Norden beendet

NÜRNBERG - Bauarbeiter stießen auf dem Gelände einer Nürnberger Inklusionswerkstatt in der Braillestraße auf eine Phosphorgranate. Ein Sprengkommando transportierte den Sprengkörper ab.

Bauarbeiter stießen auf dem Gelände einer Nürnberger Werkstatt in der Braillestraße auf eine Phosphorgranate. © NEWS5 / Herse



Nach ersten Einschätzungen von Sprengstoffspezialisten dürfte es sich um eine Phosphorgranate handeln, die Bauarbeiter am Freitag gegen 11.45 Uhr auf dem Gelände einer Inklusionswerkstatt in der Braillestraße fanden. Einsatzkräfte räumten den Fundort in einem Radius von rund 100 Metern. Ein Kindergarten und die Werkstatt mussten evakuiert werden.

Die Munition stammt nach Angaben der Polizei aus dem Zweiten Weltkrieg. Explosionsgefahr habe nicht bestanden, weil die Phosphorgranate höchstens hätte abbrennen können. Ein Sprengkommando entfernte den Sprengkörper. Der Polizeieinsatz wurde um etwa 14 Uhr mit der Aufhebung der Sperrung beendet.

