Wencke Myhre kommt zur Inviva Nürnberg

Schlagersängerin unterhält Besucher der Messe für die ältere Generation - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Sie bat um "Eine Mark für Charly", fuhr mit dem "knallroten Gummiboot" hinaus und riet: "Beiß nicht gleich in jeden Apfel." Am Donnerstag, 16. März, ist die Schlagersängerin Wencke Myhre in Nürnberg auf der zweitägigen Messe Inviva zu Gast.

Wencke Myhre tritt auf der Inviva in Nürnberg auf. © Arne Dedert (dpa)



Die Inviva richtet sich an Menschen der älteren Generation. Sie wird zum zweiten Mal von der Messegesellschaft Afag, die hierfür mit der Stadt Nürnberg kooperiert, auf dem Messegelände veranstaltet und findet parallel zur Freizeitmesse statt. Wer ein Ticket für 11,50 Euro erwirbt (ermäßigt 8,50 Euro) kann beide Ausstellungen besuchen.

150 Organisationen, Verbände, Unternehmen und soziale Einrichtungen präsentieren bei der Inviva in Halle 12 ihre Angebote und Produkte. Dazu gibt es ein Begleitprogramm mit Fachvorträgen und Diskussionsrunden. Am Mittwoch findet beispielsweise auf der Hauptbühne um 11.30 Uhr eine Diskussionsrunde zum Thema Altersarmut statt, an der unter anderem Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK, und der Nürnberger Sozialreferent Reiner Prölß teilnehmen.

"Wie digital darf's denn sein?"

Prölß betonte bei der Programmvorstellung, dass der digitale Wandel ein zentrales Thema für die ältere Generation darstelle. "Über die Hälfte der Menschen ab 65 haben ein Smartphone." Aber es gebe auch Senioren, die Angst hätten, dass sie angesichts des rasanten technischen Fortschritts nicht mehr mithalten könnten. "Leben im Alter – wie digital darf’s denn sein?" ist daher auch eine Diskussion überschrieben, die am Donnerstag ab 11 Uhr auf der Hauptbühne stattfindet. Direkt danach tritt dann um 12 Uhr die 1947 geborene Wencke Myhre auf, die mit ihrem Hit "Er steht im Tor" anno 1969 einmal Platz vier der deutschen Charts erreichte.

Afag-Geschäftsführer Heiko Könicke bezeichnete die Kombination aus Inviva und Freizeitmesse als ideal: "Wir treffen den Nerv." Im vergangenen Jahr besuchten nach Afag-Angaben 18500 Besucher die Inviva. Die Messe hat am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet (Einlass bis 17 Uhr).

Das genaue Programm findet sich unter: inviva.de

Marco Puschner