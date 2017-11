Wenn Polizisten Todesnachrichten überbringen müssen

NÜRNBERG - Wenn der Sohn, die Tochter, der Vater oder die Mutter tödlich verunglücken, müssen Polizisten und Seelsorger schnell handeln: Sie müssen vor der Türe der Angehörigen stehen, noch ehe diese die bittere Nachricht aus den Medien erfahren.

Schwerer Gang: Geht die Türe auf, bitten die Beamten, ob sie eintreten dürfen. Sie vergewissern sich dann, ob derjenige, der sie empfängt, der gesuchte Angehörige ist. Im geschützten Rahmen sagen sie, was passiert ist. © Nicolas Armer/dpa



Dietmar Neugebauer ist Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg (VPI). Der 57-Jährige ist oft derjenige, der Todesnachrichten überbringt. Rückt er aus, ist ihm klar: Jetzt haben Angehörige ihren Liebsten oder ihre Liebste verloren — und sie wissen es noch nicht.. "1984, als junger Polizist, sollte ich erstmals einen Angehörigen informieren. Ich schaffte es aber nicht, zu sagen: Ihre Schwester ist tot."

Er kennt also den Druck, der auf jungen Kollegen lasten kann, wenn sie das machen sollen. Deshalb übernimmt er das oft, weil er Erfahrung hat. Allerdings ist das nicht der einzige Grund. Der VPI-Chef weiß zu gut, wie es bei einem Angehörigen in den Sekunden danach aussehen kann. Denn er selbst hat seinen Sohn bei einem schrecklichen Autounfall in der Nähe von Roth verloren. Auch da war er an der Unfallstelle. "Ein Notfallseelsorger stand immer bei mir. Ich fühlte mich gut aufgehoben. Mein Junge lag da, ich streichelte seinen Kopf."

Der VPI-Chef weiß, wie wichtig es ist, möglichst alle Fragen von Angehörigen in den schweren Stunden zu beantworten. Er geht möglichst vorbereitet in solche Gespräche. "Ich sag keine Floskeln wie: 'Ich kann mir vorstellen, wie es Ihnen geht.' Ich weiß, wie es den Betroffenen geht." Er berichtet von seinem Sohn. "Dann geht eine Türe auf, die ein anderer gar nicht öffnen kann." Für Angehörige sei jedes Puzzleteil wichtig. Auch ein zeitnahes Abschiednehmen, das Neugebauer ermöglicht.

Fehler sind menschlich

Dass Polizisten in solchen Situationen auch Fehler machen, wenn es um die ersten Minuten der Überbringung geht, will er gar nicht abstreiten. "Die Worte 'Leiche' oder 'Leichnam' muss man in dieser Situation vermeiden. Die Opfer haben Namen, sie sind Väter, Mütter, Kinder." Auch Fremdwörter wie "Reanimation" haben da nichts verloren. Während des Gesprächs muss man auch die Finger vom Handy lassen, um nicht Desinteresse zu signalisieren. Ein absolutes Tabu ist, persönliche Gegenstände des Opfers mitzubringen, die womöglich noch blutverschmiert sind.

Für den Norfallseelsorger Gerhard Werner aus Weihenzell im Landkreis Ansbach wird das Überbringen von Todesnachrichten nie zur Routine, obwohl er schon sehr oft dabei war. Eingeprägt hat sich ihm, als er einmal zusammen mit Streifenbeamten ein Wohnhaus in der Region aufsuchte. Der Hintergrund: Ein Arbeiter war ums Leben gekommen. Unverschuldet, denn ein Auto raste in die Baustelle. "Als wir zu dem ganz neu gebauten Haus kamen, sahen wir an der Dekoration, dass das Opfer frisch vermählt gewesen war. Uns stockte der Atem." Niemand öffnete. Die Polizisten und er suchten die Eltern der Ehefrau auf, erfuhren von ihnen, wo diese arbeitete und machten sich auf den Weg. "Auf der Arbeitsstelle baten wir den Chef um einen geschützten Raum. Die Ehefrau kam hinzu. Ihre erste Frage war: 'Was ist passiert?'" Dann der Schock, Weinkrämpfe, Schwächeanfall.

Vielfältige Reaktionen

Die Nachricht müsse schnell überbracht werden, so Werner. "Die Leute ahnen etwas. Man darf da nicht um den heißen Brei reden. Je länger das dauert, desto schlimmer ist es für die Betroffenen." Die Reaktionen sind vielfältig: Die Menschen erstarren, sind fassungslos, als hätte gerade der Blitz eingeschlagen. "Manche wollen es auch nicht wahrhaben, sagen: Das ist nicht wahr, das kann nicht sein. Oder: Sagen Sie, dass das nicht stimmt!"

Passiert was, müssen Polizei und Seelsorger schnell sein. "Wir wollen nicht, dass Hinterbliebene es aus dem Internet erfahren. Wir sind noch nicht da und können die Betroffenen nicht auffangen." In Nürnberg habe er einmal die Lebensgefährtin eines Verunglückten aufgesucht. "Sie empfing mich mit Unfallbildern aus dem Netz, sie hat ihren Lebenspartner an einem Schuh erkannt, der war trotz Tuch zu sehen."

Julian Schmiedeknecht ist Streifenpolizist in der Inspektion Lauf. Der 32-Jährige hat bereits mehr als 20 Todesnachrichten überbringen müssen. Die Uniform gibt ihm den Schutz, den er braucht, um das Thema nicht zu nahe an sich heranzulassen, sagt er. "Wir haben in der Regel keinen Notfallseelsorger dabei. Wichtig ist, dass ein Erfahrener das übernimmt, von dem der Jüngere lernen kann, wie das gemacht wird." Vor jeder Überbringung müsse man sich außerdem versichern, ob die Frau oder der Mann an der Türe auch tatsächlich der Angehörige ist, den die Polizei sucht. "Am Ende ist das nur die Nachbarin."

