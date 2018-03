Wettkampf in USA: Nürnbergerin "so stark wie Arnie"

Sandra Bradley erringt als "Strong Woman" in Amerika den Weltmeistertitel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Baumstämme heben und Lastwagen ziehen: Für Sandra Bradley aus Nürnberg kein Problem. Denn sie ist eine „Strong Woman“. Jetzt hat die 29-jährige Polizistin im Amateurbereich der außergewöhnlichen Sportart den Weltmeistertitel gewonnen.

Im Amateurbereich der Frauen bei der Sportart "Strong Man" hat die Nürnbergerin Sandra Bradley jetzt den Weltmeistertitel errungen. Foto: Ray Nowak RZR Photography



Zu schwer - so etwas gibt es eigentlich nicht für Sandra Bradley. Die 1,70 Meter große Frau mit den blauen Augen und den roten Haaren kann Lastwagen ziehen, Autos anheben oder 250 Kilo schwere Traktorreifen umwuchten. Bei der Sportart "Strong Man", die aus den USA kommt, stehen solche Übungen auf der Tagesordnung. Im Amateurbereich der Frauen hat die Nürnbergerin jetzt den Weltmeistertitel errungen. Dass dieser Traum für sie in Erfüllung gegangen ist, kann die Polizistin selber fast noch nicht ganz glauben.

Drei Tage lang hat die Nürnbergerin in Ohio beim "Arnolds Sports Festival" von Action-Held Arnold Schwarzenegger gegen starke Frauen aus aller Welt gekämpft. Um die 17 Konkurrentinnen in ihrer Gewichtsklasse zu schlagen, hat sie buchstäblich Berge versetzt: 100 Kilo schwere Steine in 16 Sekunden 40 Meter weit geschleppt oder eine 50-Kilo-Hantel sechsmal in einer Minute über den Kopf gestemmt, einhändig. Im Kopf-an-Kopf-Rennen im Finale musste sie fünf 90 Kilo schwere Atlassteine so schnell es geht auf ein Podest wuchten. "Es war so eng, ich konnte es nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Aber es ist so eine Freude, dass sich die harte Arbeit ausgezeichnet hat", sagt Bradley glücklich.

Extremsportlerin seit vier Jahren

Seit vier Jahren betreibt die gebürtige Oberpfälzerin den extremen Sport. Vier- bis fünfmal in der Woche trainiert sie mehrere Stunden in einem speziell ausgestatteten Fitnessstudio in Muggenhof. Zum Ausgleich macht sie Yoga, geht schwimmen oder spazieren Ihre Eltern waren anfangs skeptisch. "Die haben gesagt: ,Kind, heb’ doch net so schwer‘", wie Bradley in einem früheren Bericht der NN erzählte. Inzwischen sind sie stolz auf ihre Tochter. Wie sämtliche Freunde und Kollegen. "Bei meiner Rückkehr hat mich meine ganze Schulklasse am Flughafen abgeholt. Das war eine tolle Überraschung", erzählt Bradley, die Ausbilderin bei der Bereitschaftspolizei in Langwasser ist.

Viel Freizeit bleibt der 29-Jährigen nicht. Am Wochenende einen draufmachen, das ist für sie nicht drin. Sie geht höchstens mal essen und früh ins Bett. Als Opfer empfindet sie das nicht. "Dafür muss man schon leben!", sagt Bradley. Auszutesten, an welche Grenzen sie mit ihrem Körper gehen kann, dafür brennt sie. "Ich weiß, dass ich auch als Frau stark sein kann", sagt sie. Es gibt ihr im Alltag ein Gefühl von Freiheit und Unabhängigkeit. Und verschafft ihr ab und zu eine scherzhafte Anfrage aus dem Freundeskreis à la "Könntest du mal meinen Kühlschrank schnell wegheben?"

Auf dem Speiseplan der "Strong Woman" stehen vor allem Proteine. Steak, Hühnchen, Käse. Zum Frühstück verputzt sie drei Eier, Haferflocken und Obst. Bis zu 4000 Kalorien nimmt Bradley an einem Trainingstag zu sich. "Das schockiert die Leute schon manchmal", sagt sie und lacht. Auf ihren Lorbeeren ausruhen will sich Bradley nicht. Das Training für die neue Saison geht bald wieder los. Und die Nürnbergerin arbeitet schon an der Erfüllung ihres nächsten Traums: den Weltmeistertitel bei Arnies Sportfestival noch einmal holen — diesmal bei den Profis.

VON ANETTE RÖCKL