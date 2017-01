Wie ein Zeitzeuge die Nürnberger Bombennacht erlebt hat

Gerhard Kropf berichtet 72 Jahre später über den 2. Januar 1945 - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Der verheerendste Bombenangriff auf Nürnberg, heute vor 72 Jahren, hat 1800 Menschenleben gefordert. Britische Flugzeuge warfen ihre tödliche Last ab und zerstörten die Altstadt flächendeckend. Der Zeitzeuge Gerhard Kropf war damals 13 Jahre alt und erinnert sich.

Hell erleuchtet war die Stadt, obwohl es doch eigentlich stockfinster war. Es brannte überall an jenem 2. Januar 1945. © Weber/Stadtarchiv



Der 2. Januar 1945 war ein bitterkalter Tag. Zusammen mit einigen Freunden spielten wir am Spätnachmittag - größtenteils mit selbst gezimmerten Schlägern - auf dem Eis des damaligen "Neumeyerbades", dem späteren Frankenbad, Eishockey.

Gerhard Kropf erinnert sich. © privat



So kurz vor 19 Uhr gab es dann einen Voralarm. Den nahmen wir zunächst noch gar nicht ernst, denn Voralarm war seinerzeit nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war dann nur, dass der Voralarm ohne Übergang sofort in den eigentlichen Fliegeralarm überging.

Das war schon seltsam, aber wir brauchten gar nicht zu überlegen, wie es weitergeht, denn da hörten wir schon unheimliches Motorengedröhn und die Flak (Fliegerabwehrkanonen, Anm. d. Red.) schossen schon aus allen Rohren.

Die erste Welle der feindlichen Kampfflugzeuge hatte nur die Aufgabe, Nürnberg mit den sogenannten Christbäumen für die nachfolgenden Bomber taghell zu erleuchten.

Der Motorenlärm der ersten Welle war noch nicht verebbt, da hat die zweite Welle, also die Kampfbomber, ihre geballte Ladung an Brand- und Sprengbomben über der Altstadt abgeladen. Dann musste Nürnberg nicht mehr beleuchtet werden, denn es hat fast die ganze Altstadt lichterloh gebrannt.

Bilderstrecke zum Thema Nürnbergs schwerste Stunde: Der Luftangriff vom 2. Januar 1945 Um etwa 19.20 Uhr fallen die ersten Bomben. Am 2. Januar 1945 sterben mehr als 1.800 Einwohner Nürnbergs, innerhalb von nicht einmal einer Stunde werden 90 Prozent der Altstadt zerstört. Ein verheerender Angriff der britischen Luftwaffe während des Zweiten Weltskriegs macht die Stadt fast dem Erdboden gleich.



Dann trat am Himmel eine kleine Ruhepause ein, die ich genutzt habe, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Ich hatte es bis auf wenige hundert Meter geschafft, da kam die dritte Welle und lud auf die schon fast zerstörte Altstadt wieder Bomben ab. Die 200 bis 300 Meter, die ich noch bis zu unserer Wohnung hatte, habe ich unbeschadet überstanden.

Weil der Hund noch im Hof war, befürchtete ich, dass niemand zu Hause ist. Also ging ich mit ihm in den Keller, und ich hatte richtig vermutet, ich war mit unserem Hund allein. Der Vater war noch in der Arbeit und meine Schwestern gingen in letzter Zeit immer schon beim Voralarm in den Luftschutzbunker in der Hiltpoltsteiner Straße.

Nach einer kleinen Ruhepause ging die Knallerei wieder los. Es krachte gewaltig und ich hoffte, dass in Ziegelstein keine Bomben abgeworfen werden.

Als endlich Ruhe am Himmel war, konnten wir im Haus nachsehen, ob irgendetwas nicht in Ordnung ist. Dann erst sahen wir in Richtung Stadt, dass alles taghell erleuchtet ist, denn die ganze Altstadt stand lichterloh in Flammen.

