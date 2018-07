Wieder Ärger um Telefonbuch-Pakete in Nürnbergs Hausfluren

NÜRNBERG - Alle Jahre wieder: Wie bestellt und nicht abgeholt stapeln sich die neuen Telefonbücher vor den Haustüren oder in den Hausfluren. Die unfreiwilligen Adressaten sind genervt.

Nicht mehr zeitgemäß? Stapelweise liegen Telefonbücher jetzt wieder vor Haustüren oder in den Fluren. © Horst Linke



Im Nibelungenviertel nahe der Wodanstraße treffen sich zwei Nachbarn kopfschüttelnd an der Altpapiertonne. "Ungefragt wird einem das hingeknallt", schimpft Ursula B. Harald S. von nebenan reißt der Umwelt zuliebe die Plastikhülle von zwei Paketen, bevor er sie ohne zu zögern in den Abfall versenkt. Weil seine Ehefrau einen anderen Nachnamen hat, liegt bei ihm immer die zweifache Ration vor der Haustüre. "Nicht mehr zeitgemäß" finden beide diese Zwangsbelieferung.

Böse Kommentare

Schon im vergangenen Jahr war Protest gegen diese Praxis laut geworden (wir berichteten); zurzeit hagelt es im Internet wieder böse Kommentare. "Ich sehe das als Verschwendung an", schreibt ein User. Für ältere Menschen ohne Internet sei das vielleicht okay, meint ein anderer. "Seit Jahren ab in die Papiertonne und geärgert über die Ressourcenverschwendung", tippt ein weiterer Kritiker in seinen Kommentar.

Branchen- und Telefonbücher für den Großraum werden vom Nürnberger Müller-Verlag herausgegeben. Nach Aussage von Müller-Mitarbeiter Roberto Mura legen nach wie vor 50 Prozent der Bürger Wert auf ein Telefonbuch aus Papier. 300.000 seien heuer gedruckt worden, heißt es. Kaufmännisch betrachtet, so Mura, sei das nicht mehr sehr lohnend. Mura: "Für uns wäre es besser, die Daten nur im Netz zu veröffentlichen."

Dienstleister mit Verteilung beauftragt

Doch die Deutsche Telekom sei verpflichtet, jedem Kunden ein solches Verzeichnis zur Verfügung zu stellen. Leser Oliver H. vermutet allerdings anderes hinter der großräumigen der Verteilung: Damit versuche der Verlag, die Auflage "künstlich hochzuhalten, um weiter Mondpreise für gewerbliche Einträge verlangen zu können".

Der Müller-Verlag bestreitet das. Laut Sprecher Mura werden die in Zellophan verschweißten Bücher ausschließlich dort platziert, wo es weder eine Poststelle noch einen Netto-Supermarkt in der Nähe gibt. Ein Dienstleister sei mit der Verteilung ausschließlich dort beauftragt worden, so Mura. Wenn die Firma Fehler gemacht habe, werde man ihr das entsprechend vorhalten. In Außenbezirken oder am Land, wo es keine Abholstellen gibt, würden Info-Karten verschickt, mit denen man Telefonbücher ordern könne. Davon werde reichlich Gebrauch gemacht, heißt es beim Müller-Verlag.

Suche im Internet

Um beim Beispiel Nibelungenviertel zu bleiben: Dort gibt es sowohl eine Post, als auch einen Netto-Markt. Verteilt wurde trotzdem. Ein Stück weiter, in der Siegfriedstraße, sind die Altpapiertonnen eines Zwölf-Parteien-Mietshauses überfüllt — mit Telefonbüchern. Hier wohnen vorwiegend jüngere Menschen, die kaum mehr Festnetz-Telefonanschlüsse haben. Sie tun, was viele Menschen längst tun: Telefonnummern werden im Internet gegoogelt.

Wer kein Telefonbuch mehr geliefert bekommen will, kann es unter info@stellwerk.de abbestellen.

