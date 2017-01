Wieder Eurofighter auf dem Nürnberger Airport gelandet

Kampfjets flogen unter anderem über den Fürther Norden - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Er ist einer der modernsten Kampfjets der Welt - und nicht unbedingt auf zivilen Flughäfen zuhause: Am Dienstag landeten dennoch zwei Eurofighter der Bundeswehr am Nürnberger Airport. Und das zum bereits zweiten Mal binnen weniger Tage.

Erneut landete auf dem Airport ein Eurofighter mit einer Sonderlackierung, die der bayerische Künstler Walter Maurer zum 60-jährigen Jubiläum der Luftwaffen entworfen hat. © Katharina Blohm/Leserfoto



Selten sind Stippvisiten des Militärs auf dem Nürnberger Airport nicht unbedingt. In den vergangenen Jahren registrierte der Flughafen Dutzende Starts und Landungen der Bundeswehr, der US Air Force - sogar der ehemalige amerikanische Verteidigungsminister Ashton Carter schwebte bereits am Dürer Airport ein. Dass Kampfjets eines Luftwaffengeschwaders den Flughafen nutzen, ist dann aber doch eher ungewöhnlich.

Hier fliegt einer der Eurofighter über den Fürther Norden. © Sportfoto Zink



Erst am vergangenen Samstag nutzten zwei Eurofighter Nürnberg als Ausweichdestination. Eigentlich wollten die Flugzeuge nach Neuburg an der Donau, wo das Taktische Luftwaffengeschwader 74 stationiert ist. Dort aber herrschten schlechte Wetterverhältnisse.

Nun, nur wenige Tage später, landeten laut Augenzeugen erneut zwei Eurofighter auf dem Rollfeld des Nürnberger Airports. Die Jets, die in der Spitze mit einer Geschwindigkeit von bis zu Mach 2,35 fliegen können, schossen unter anderem über den Fürther Norden, wo die SpVgg Greuther Fürth ihren Trainingsstart nach der Winterpause absolvierte.

Der Nürnberger Airport ist ein Flughafen mit sogenannter "Betriebspflicht". Das heißt: Er ist nach der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung dazu verpflichtet, jedem, der für die Luftfahrt zugelassen ist, seine Infrastruktur anzubieten. Also auch Militär-Maschinen. Landungen der Bundeswehr oder der US-Streitkräfte seien deshalb "nicht ungewöhnlich", sagt Airport-Pressesprecherin Stephanie Schmidts.

Warum die Eurofighter am Dienstagnachmittag in Nürnberg landeten, ist noch unklar. Die Luftwaffe war am Dienstagabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

