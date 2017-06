Wieder Zelte unter der Brücke an der Wöhrder Wiese

Erneute Bildung eines Obdachlosenlagers soll jedoch verhindert werden - vor 19 Minuten

NÜRNBERG - Im Februar wurde das Obdachlosenlager unter der Franz-Josef-Strauß-Brücke an der Wöhrder Wiese von der Stadt geräumt, die früheren Bewohner waren zuvor verschwunden. Nun stehen dort wieder zwei Zelte.

Die zwei neuen Zelte unter der Franz-Josef-Strauß-Brücke, aufgenommen am Donnerstag. © Daniel Hertwig

Mehr als drei Monate nach der Räumung des verlassenen Zeltlagers durch den Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) hat damit wieder mindestens eine Person Unterschlupf unter der Brücke an der U-Bahnstation Wöhrder Wiese gefunden. Neben den Zelten steht ein Einkaufswagen, auf dem Fußgängerweg zwei Topfpflanzen, eine Kerze und eine Spendenbox.

Er kenne den oder die Menschen noch nicht, erklärt Reinhard Hofmann, Leiter der Abteilung für Wohnungsfragen und Obdachlosigkeit beim Sozialamt der Stadt Nürnberg. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es sich um einen Angehörigen der Obdachlosenszene handele. Viele ehemalige Bewohner waren im Februar von der Wöhrder Wiese unter die Theodor-Heuss-Brücke gezogen. Denkbar sei aber auch, dass jemand nur für die Zeit des "Rock im Park"-Festivals dort sein Zelt aufgeschlagen hat.

Etwa 50 Menschen nächtigten in der Stadt derzeit unter Brücken, berichtet Hofmann. Die Zahl sei relativ stabil. Und sie sei sehr niedrig gegenüber den fast 2000 Personen, die in den Obdachlosenheimen und -pensionen der Stadt untergebracht sind.

