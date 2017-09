Wiederbegegnung mit der Ohnmacht

NÜRNBERG - Es ist harter Tobak in spannender Verpackung, den Autor Thomas Melle in seinem Stück "Bilder von uns" serviert. Es geht um Missbrauch in einem katholischen Internat. Am Samstag ist Premiere im Gostner Hoftheater.

Im Stück „Bilder von uns“ werden alle Möglichkeiten durchgespielt. © Foto: Gostner



Die Geschichte hat leider reale Vorbilder. In diesem Fall Vorfälle am Aloisius-Kolleg in Bad Godesberg, wo Patres sich an Internatsschülern vergingen. Mittlerweile kennt man viele solcher Fälle und Schulen, in denen die erwachsenen Erzieher ihre Macht über die halbwüchsigen Schüler zu Grenzüberschreitungen nutzten. "Es geht hier in erster Linie um Machtmissbrauch, um diese subtilen Vorgänge, die den Betroffenen manchmal erst später als Übergriff bewusst werden, das beschreibt Melle sehr genau", findet Regisseurin Heike Frank, die zum ersten Mal am Gostner Hoftheater inszeniert. Sie hat aber auch viele humorvolle Elemente in dem klug gebauten Text entdeckt.

Der Autor fädelt das Geschehen von hinten auf: Ein erfolgreicher Medien-Manager bekommt anonym Fotos auf sein Handy geschickt, die ihn selbst zeigen: ein Junge damals, halb nackt; gefragt wurde er nicht, ob er fotografiert werden will.

Unterschiedliche Typen

Er ist schockiert über die unwillkürlich aufbrechende Vergangenheit, weigert sich aber, tiefer in die eigene Geschichte zu tauchen. Stattdessen versucht er herauszufinden, wer ihm die Fotos geschickt hat. Zufällig trifft er einen ehemaligen Mitschüler, der sich sehr konkret an die Vorfälle damals in der Schule erinnert, die ihn noch immer aufwühlen. Ein dritter geht auch ganz bewusst mit dem Missbrauch um, tut aber kühl so, als habe er alles verarbeitet. Und dann ist da noch einer, der an der Verwundung seiner Kinderseele völlig zerbrochen ist.

Die verschiedenen Wege, wie die Männer mit ihrer Geschichte umgehen, die verschiedenen Grade des Missbrauchs und ihre spätere Einschätzung — "harmlose" Fotos der nackten Buben, der Wechsel zwischen Bevorzugung und Unterwerfung der Halbwüchsigen bis hin zum tatsächlichen sexuellen Übergriff — treiben das Stück voran. Dass etwas stattgefunden hat, steht außer Frage.

Sicht der Opfer

Doch Thomas Melle wählt die Sicht der Opfer, die vielleicht gar keine sein und die Sache lieber unterm Teppich halten wollen wie der prominente Medien-Macher, oder die, wie seine Mitschüler, lieber voller Wut an die Öffentlichkeit gehen. Subtil schafft es das Stück, die Verletzlichkeit der Schüler genauso zu thematisieren wie die Brutalität, die auch in kleinen Grenzüberschreitungen steckt, die die Internatsschüler in dem Moment gar nicht einordnen konnten. "Das Gute an dem Text: Er lässt offen, wer von ihnen Recht hat. Alle Versionen der Verarbeitung sind legitim", sagt Regisseurin Frank.

Die Vielschichtigkeit des Stücks mit vier Betroffenen und mehreren Frauenfiguren, die im Gostner alle von einer Darstellerin gespielt werden, bringt sie auf eine schlichte Bühne. Für die hat Videografin Conny Klar aber atmosphärische Film-Sequenzen geschaffen, die einen entscheidenden Anteil an der Inszenierung haben.

