"Wiesn Biergarten" steht noch - und ärgert auch die Stadt

Kulturreferat ist zuständig für den Biergarten - Pflicht im Herbst abzubauen - vor 2 Minuten

NÜRNBERG - Der "Wiesn Biergarten" auf der Wöhrder Wiese hätte im September abgebaut werden müssen - eigentlich. Doch er steht immer noch. Das ärgert nicht nur zahlreiche Nürnberger, sondern auch die Stadt selbst. Zwar hätte sie den Vertrag kündigen können, das hätte jedoch andere Schwierigkeiten mit sich gebracht.

Ganzjährig dürfen diese Hütten – eigentlich – nicht stehen bleiben. © Foto: Eduard Weigert



In Leserbriefen an die Nürnberger Zeitung wird unterstellt, dass der zuständige Wirt Alexander Diesch wohl ein besonderes Verhältnis zur Stadt hat und er deshalb seine Hütten stehen lassen darf. Er würde so den teuren Auf- und Abbau sparen.

Diese Unterstellung weist Claus Haupt, zuständig für kulturelle und politische Bildung im Amt für Kultur und Freizeit (Kuf), zurück: "Das Verhalten ist ärgerlich und bodenlos." Diesch, der den Biergarten seit 2001 betreibt, hat gegenüber der Stadt erklärt, dass er kein Personal habe. Über Monate hinweg habe er die Stadt hängen lassen. Auf eine Anfrage der Nürnberger Zeitung reagierte er nicht.

Dass das Kulturreferat überhaupt für den Biergarten zuständig ist und nicht das Liegenschaftsamt, liegt daran, dass der Vertrag im Zusammenhang mit dem Erfahrungsfeld der Sinne entstanden ist. Diesch ist verpflichtet, im Herbst alles abzubauen und die in Mitleidenschaft gezogenen Rasenflächen zu pflegen.

Ab April kann er wieder aufbauen und zusammen mit dem Erfahrungsfeld den Biergarten im Mai eröffnen. Ziel der Regelung war, dass zumindest im Herbst und Winter die Wöhrder Wiese ungestört als Erholungsgebiet genutzt werden kann. Bleiben die Hütten dauerhaft stehen, wäre ein Bauantrag nötig, der an dieser Stelle aber nicht genehmigt werden kann. Bei der Abfassung des Vertrags 2001 wurde jedoch darauf verzichtet, Strafgelder zu vereinbaren, wenn der Biergarten nicht abgebaut wird.

Zeit zu knapp

Es habe auch alles über Jahre hinweg gut geklappt, meint Jürgen Markwirth, Leiter des Kuf. Erst seit ein bis zwei Jahren gebe es Probleme, über Gründe könne er nur spekulieren. Der unterbliebene Abbau der Hütten sei der erste grobe Verstoß gewesen. Die Stadt Nürnberg hätte das Vertragsverhältnis zwar kündigen können, doch dann müsste sie sich selbst um den Auf- und Abbau der Hütten kümmern. Im Rahmen einer fristlosen Kündigung den Abbau noch durchzusetzen, hält Markwirth nicht für machbar.

Auch ist die Zeit zu knapp für eine Suche nach Alternativen. "Wir brauchen ab Mai eine funktionierende Gastronomie für das Erfahrungsfeld der Sinne." Diesch hat noch einen Mietvertrag bis 2022. Markwirth will jetzt den Vertrag präzisieren und dadurch sicherstellen, dass diese ärgerliche Entwicklung einmalig bleibt. Baut Diesch im Herbst 2017 nicht fristgerecht ab, dann soll er eine Strafe zahlen.

Da er das freiwillig wohl nicht machen wird, denkt die Stadtverwaltung über Daumenschrauben nach. Diesch will auch den geplanten Kiosk am Wöhrder See bauen und betreiben. Die Verträge sind allerdings noch nicht unterschrieben. Eine Kombination aus Vertragszusatz und Pachtvertrag bietet sich natürlich als Option an. Da schon der "Wiesn Biergarten" aufgrund von niedrigen Löhnen ein lukrativer Umsatzbringer ist, weiß Diesch, was er verlieren könnte.

André Fischer