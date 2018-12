"Wild and Wicked": Scooter sorgen in der Arena für Hyper-Momente

H.P Baxxter & Co. machten während ihrer “100% Scooter"-Show in Nürnberg Halt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Laut, lauter, Scooter - hieß es am Freitag in der Nürnberger Arena, wo die Band während ihrer Tournee Halt machte. Frontmann H.P. Baxxter brachte bei "Hyper Hyper" und "How much is the fish" ordentlich Stimmung in die Bude. Dazu feuerten bunte Lasershows und wilde Tänzerinnen das Fan-Volk ein - wir haben die Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Hyper-Show, Hyper-Stimmung! Scooter feuert die Arena ein Mega-Lasershows, nackte Haut und ganz viel Dezibel: Scooter, alias H.P. Baxxter brachte am Freitag die Nürnberger Arena komplett zum Ausrasten. Nach "Hyper Hyer" oder "How much is the fish" stand gegen Mitternacht kein Bein mehr still, ob man wollte oder nicht. Wir haben alle Bilder parat!



