Wilde Attacke: Frau tritt um sich und verletzt drei Polizisten

Sie stand mitten in Langwasser auf der Straße - Autos mussten ausweichen - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Eine vermutlich psychisch gestörte junge Frau hat am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst und mehrere Beamte verletzt, indem sie wild um sich trat.

Am Donnerstag gegen 21 Uhr gingen Hinweise bei der Polizei ein, dass an der Gleiwitzer Straße in Langwasser eine junge Frau auf der Fahrbahn stehe. Autos müssten ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Als mehrere Streifen vor Ort eintrafen, stand die Jugendliche noch immer mitten auf der Straße, teilte die Polizei am Freitag mit.

Als die Beamten sie von der Fahrbahn wegbringen wollten, wehrte sich die junge Frau massiv und versuchte, sich selbst zu verletzen. Nach Polizeiangaben schlug sie um sich, trat gegen die Beine der Beamten und zwickte einen in den Arm. Drei Polizisten wurden dabei leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

Da die Jugendliche vermutlich psychisch krank ist, kam sie in eine fachärztliche Einrichtung. Sie muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

