Wilde Rennen im Z-Bau: Speed und blaue Flecken

NÜRNBERG - "Bub, darf ich dein Fahrrad haben?" – ein Satz, den wohl so einige Kids am Samstag gehört haben. Der Grund: Ausgewachsene Mannsbilder veranstalteten damit ein Rennen im Z-Bau. Die NZ-Redaktion hat beim "Schleudergang–16 Inch–Parcours"vorbei geschaut.

Bierernst ist hier nichts – dafür gibt es viel Bier. Den Mitgliedern des Vereins "Schleudergang" geht es bei der Veranstaltung im Z-Bau hauptsächlich um eines: Spaß. Und den hat man hier, wenn sich die Fahrer in teils aberwitzigen Kostümen auf Kinderrädern von der Startrampe herab auf die Strecke werfen, die Räder o-beinig und eiernd durch die Kurven manövrieren und immer wieder stürzen.

Vier Fahrer starten gleichzeitig, die schnellsten zwei kommen eine Runde weiter, am Ende gibt es einen Gewinner – und der hat dann garantiert auch blaue Flecken, wie eben alle anderen, die hier mitfahren. Denn: Vom Kinderfahrrad aus stürzt man zwar nicht besonders tief, dafür aber dauernd.

