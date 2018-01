Wilde Wuffis auf großer Bühne: Die Cacib-Messe in Nürnberg

Hundehalter treffen sich im Messezentrum - Die schönsten Vierbeiner gesucht - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - 3500 Rassehunde, sportliche Aufgaben und Kuscheleinheiten: Auf der 44. Cacib-Messe treffen sich Hundehalter und Juroren und suchen den hübschesten Terrier, Windhund, Spitz oder Pinscher. Wir haben die tierischen Bilder des ersten Tages.

Bilderstrecke zum Thema Springen, rennen, streicheln: Die Cacib-Hundemesse in Nürnberg Mehrere Tausend Hunde aus ganz Europa treten bei der Nürnberger Cacib an - am Samstag waren die Vierbeiner in mehreren Disziplinen gefordert. Neben dem Aussehen spielt auch die Geschicklichkeit der Rassehunde eine wichtige Rolle bei der Bewertung.



Die Hunde sind samt Herrchen, Frauchen, Familien, auch am Sonntag von 9 bis 17 Uhr willkommen (Tageskarte 11 Euro, ermäßigt 8 Euro, Familienkarte 22 Euro) - und sehen dann nicht nur jede Menge schöne Hunde, die ein Cacib-Zertifikat ergattern wollen, sondern auch viel Action. Außerdem bieten 80 Aussteller alles, was Hund so braucht.

tok