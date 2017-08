Winterdienst insolvent: So geht es bei Graf & Kittsteiner weiter

NÜRNBERG - "Retten, was noch zu retten ist." Unter diesem Motto hat ein Insolvenzverwalter das Ruder beim Winterdienst Graf & Kittsteiner übernommen. Sein Ziel: Die Firma und damit die Arbeitsplätze erhalten.

Und plötzlich schaufelten sie nicht mehr: Graf & Kittsteiner konnte im vergangenen Winter nicht mehr regelmäßig räumen und streuen - es hagelte Beschwerden von zahlenden Kunden. Foto: Berny Meyer



25 Jahre hat Kurt Burian den Dienstleistungsbetrieb in Gibitzenhof geführt. Jetzt steht er vor einem Scherbenhaufen und hat Insolvenz beantragt, nachdem die Arbeit bereits seit fünf Monaten ruht. Wie berichtet, hatte Graf & Kittsteiner im letzten Winter zahlreiche Kunden verprellt, weil weder Schnee geräumt noch gestreut wurde. Mitarbeiter zogen wegen ausbleibender Löhne vors Arbeitsgericht.

Insolvenzverwalter Alexander Kubusch. Foto: Foto: Curator AG



"Wir fangen bei null an", sagt Rechtsanwalt Alexander Kubusch von der Curator AG, der vom Gericht zum Insolvenzverwalter bestellt worden ist. Als ersten Erfolg sieht er eine Betriebsversammlung vor wenigen Tagen, zu der "erstaunlicherweise" 20 der einst über 40 festen Mitarbeiter kamen. Sie hätten signalisiert, wieder mit anpacken zu wollen - vorausgesetzt, der alte Chef komme nicht wieder. Kubusch spricht von einem "tiefen Zerwürfnis zwischen Firmenleitung und Beschäftigten". Immer wieder hatten Graf & Kittsteiner-Angestellte berichtet, massivem psychischen Druck ausgesetzt gewesen zu sein.

Die Geschäftsleitung sofort neu zu besetzen, sei das richtige Signal gewesen, so Kubusch. Statt Kurt Burian steht vorerst ein auf solch schwierige Fälle spezialisierter Sanierer an der Spitze. Er hat alle Hände voll zu tun, denn seit Monaten wurde keine Post mehr geöffnet, keine Mail beantwortet und keine Rechnung mehr geschrieben.

In der kommenden Woche will der Insolvenzverwalter aktiv auf die verbliebenen Kunden zugehen und um Vertrauen werben. "Kündigen Sie Ihre Verträge nicht", heißt seine Bitte. Eine demnächst akquirierte Truppe von Saisonarbeitern soll zusammen mit den Angestellten dafür sorgen, dass nächsten Winter wieder zuverlässig Schnee geräumt wird.

Der Betrieb könne stabilisiert werden, da gibt sich Anwalt Kubusch relativ optimistisch. Dass dies mit Ex-Chef Burian möglich wäre, "wage ich zu bezweifeln".

Mitarbeiter bekommen Geld von der Bundesagentur für Arbeit

Im November soll das Insolvenzverfahren eröffnet werden, dann wird es auch ein Gutachten über die Lage geben. Die Mitarbeiter, für die bereits seit April keine Sozialversicherungsbeiträge mehr abgeführt wurden, bekommen bis Oktober Insolvenzgeld von der Bundesagentur für Arbeit.

Dann muss klar sein, ob Graf & Kittsteiner wiederbelebt werden kann oder doch zahlungsunfähig und überschuldet ist. Wozu die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Sachen Insolvenzverschleppung führten (wir berichteten), sei derzeit noch offen, heißt es.

"Wir probieren’s", sagt Insolvenzverwalter Alexander Kubusch. Er sei erleichtert, dass der entthronte Kurt Burian an der Aufarbeitung des Chaos aktiv mitwirke. Am Ende werde die GmbH in der Erlenstraße wohl verkauft werden. Das sei auch im Interesse der Gläubiger besser, als die Firma zu zerschlagen. Haus und Hof gehören derzeit noch Kurt Burian.

