Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

In einer Wohnung in der Nürnberger Ottostraße hat es am Freitagabend gegen 18 Uhr gebrannt. Laut Polizei wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehr als 10.000 Euro.