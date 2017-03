"Wir können doch nicht überall Schilder hinhängen"

NÜRNBERG - Vier der sechs Nürnberger Wertstoffhöfe haben in einem Service-Test der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nur mittelmäßig abgeschnitten. Wo welche Schadstoffe hingehören, sei dort für Verbraucher nicht gut erkennbar, so die Umweltschützer. Gerhard Bock ist Bereichsleiter beim Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg (ASN). Er hält die Kritik für realitätsfern.

Der Wertstoffhof Mitte am Pferdemarkt ist der größte Nürnbergs — Schadstoffe müssen zum Schadstoffmobil. © F.: Weigert



Herr Bock, ich habe eine defekte Steckdosenleiste zu Hause. Was mache ich damit?

Gerhard Bock: Elektronikschrott können Sie zum Wertstoffhof bringen. Es gibt fast nichts, das sie nicht dorthin bringen können. Von Sperrmüll über Papier und Glas, Altholz, teilweise Bauschutt, bis hin zum Kronkorken und CDs.

Gerhard Bock ist beim ASN für Abfallwirtschaft zuständig. © Foto: Hertwig



Die DUH hat fünf Nürnberger Wertstoffhöfe zur Abgabe von Schadstoffen getestet: Vier davon bieten demnach "mittelmäßigen Verbraucherservice", nur der in Fischbach "guten bis sehr guten". Erst kürzlich hat die Organisation drei Höfe nachträglich hochgestuft, vorher wurde der Service dort sogar als "schlecht" eingestuft. Sind Sie damit zufrieden?

Bock: Nein, damit sind wir nicht zufrieden. Aber der Test ist blödsinnig — so sehr wir die DUH auch schätzen. Da werden kleine Wertstoffhöfe auf dem Land mit einem so großen Betrieb wie dem am Pferdemarkt verglichen. Der hat im Durchschnitt 2500 bis 3000 Anlieferungen am Tag, andere haben nur 300. Da können wir nicht mit jedem Verbraucher ein Begrüßungsgespräch führen.

Aus Ihrer Sicht gibt es also kein Problem?

Bock: Nein. Wir haben auch kein negatives Feedback aus der Bevölkerung.

Laut der DUH gibt es vor Ort nicht ausreichend Informationen zu Schadstoffen. Wie sehen Sie das?

Bock: Die Hauptbereiche sind ausgeschildert. Aber wir können nicht überall Schilder hinhängen. Wenn sich jemand nicht sicher ist, kann er die Mitarbeiter ansprechen.

Könnten Sie bei der Beschilderung nicht trotzdem nachbessern?

Bock: Besser werden kann man immer. Aber die Frage ist: Was macht Sinn? Es gibt zur Rücknahme von Schadstoffen ausreichende Informationen im Internet, am Telefon und in unserem Abfallratgeber. Dort kann man herausfinden, welche Problemabfälle bei unserem Schadstoffmobil abgegeben werden können und wann dieses wo steht. Wir können nicht für alle Stoffe auf dieser langen Liste Schilder anbringen.

Das Schadstoffmobil steht jede Woche auf einem anderen Wertstoffhof. Könnten Sie nicht mehr Abgabemöglichkeiten schaffen?

Bock: Früher stand das Mobil an vielen verschiedenen Stellen im Stadtgebiet, dafür aber jeweils nur zwei Stunden. Das war auch nicht für alle ideal. Jetzt kann man wenigstens ein halbes Jahr im Voraus sehen, wann die Schadstoffe wo abgegeben werden können.

Wie viel Problemabfall kommt zu Ihnen?

Bock: Weniger als früher. Im Durchschnitt bringt jeder Nürnberger 150 Gramm schadstoffhaltige Güter im Jahr. Früher wurden Altmedikamente gebracht, heute gehören die in die Restmülltonne oder zur Apotheke. Dispersionsfarben enthalten kaum mehr Lösemittel, der eingetrocknete Farbkübel kann also auch in den Restmüll. Manche Dinge enthalten allerdings hochtoxische Schadstoffe: Bei uns werden Insektizide, Säuren für die Fotoentwicklung und jedes Jahr 17 Kilogramm Quecksilber aus Thermometern angeliefert.

Für Laien ist das schon kompliziert: Man kann zum Beispiel Frostschutzmittel zum Schadstoffmobil bringen, aber kein Kfz-Altöl oder Autobatterien.

Bock: Das steht alles in den Gesetzen, die die Bürger kennen sollten. Es gibt eine Altölverordnung, wonach Sie das Öl dort zurückgeben können, wo Sie es gekauft haben. Wir dürfen es gar nicht annehmen. Bei Batterien ist das ähnlich.Man muss sich informieren. Auf unserer Internetseite oder bei unserer Hotline kann man erfahren, wo man die Schadstoffe abgeben kann.

Ihre Abfallberater informieren aber auch in Haushalten oder Schulen. Viele davon sind Ehrenamtliche. Brauchen Sie mehr Personal?

Bock: Der Vorteil ist, dass die Ehrenamtlichen auch außerhalb von normalen Arbeitszeiten, zum Beispiel am Abend, beraten können. Und wir müssen Kosten und Nutzen im Blick behalten.

Die Wertstoffhöfe schließen unter der Woche um 18 Uhr. Viele Großstädter arbeiten länger.

Bock: Unsere Höfe werden vom Roten Kreuz betrieben, da gibt es einen Tarifvertrag zu den Arbeitszeiten. Und wenn wir abends länger aufhaben und dafür morgens später öffnen, beschweren sich diejenigen, die gerne früh anliefern wollen. Zudem wäre das ein logistisches Problem: Wir bringen die vollen Container zur Müllverbrennungsanlage, die hat abends aber auch geschlossen. Ich will aber nicht ausschließen, dass ein Hof mal länger geöffnet sein könnte.

Adressen und Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe sowie Informationen zu Problemabfall unter Telefon (09 11) 2 31 40 97 und im Internet über kurzlink.de/abfall

Interview: DANIEL HERTWIG

