Wir suchen das schönste Foto vom District Ride!

NÜRNBERG - Überflieger am Hauptmarkt, Tricks und Jumps beim Castle Drop am Burgberg: Der District Ride in der Altstadt bietet einzigartige Motive - wir suchen das schönste Foto vom Spektakel.

Sie fliegen wieder: Spektakuläre Motive gibt es beim District Ride zuhauf. © Roland Fengler



Zu gewinnen: zwei Merchandise-Pakete mit District Ride-Kappe und T-Shirt. © Montage: nordbayern



Für alle, die beim District Ride mit der Kamera unterwegs sind: Egal welches Motiv - die besten Schnappschüsse stellen wir in einem Online-Voting zur Wahl. Für die zwei Gewinner-Fotos haben wir ein Merchandise-Paket mit District Ride-Kappe und T-Shirt geschnürt.

Und so geht's: Foto einschicken an gewinnspiel@nordbayern.de, Betreff "District Ride". Der Einsendeschluss ist Dienstag, 5. September, 24 Uhr.

Das Voting endet am 10. September um 24 Uhr. Die Gewinner werden danach informiert und bekommen ihre Preise zugeschickt.

