Wir suchen Nürnbergs schönste Selfie-Plätze

Tourismuszentrale hat noch keine Punkte festgelegt - User sind gefragt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Cuxhaven hat welche, Grevenbroich und Haren im Emsland ebenfalls: Selfie-Punkte im Stadtbild, also bunte Aufkleber oder Fußabdrücke auf dem Pflaster, die markieren, wo sich Touristen hübsch in Szene setzen können. Doch die Nürnberger Tourismusbeauftragen sträuben sich bislang - aus einem ganz bestimmten Grund.

Dänische Touristen auf dem Kettensteg, mit der Lorenzkirche ganz klein im Rücken: Johanne und Christian Risbjerg freuen sich immer, wenn sie auf Reisen einen schönen Ort für ein Selfie mit ihren Kindern Esther und Matthias finden. © Ralf Rödel



Während sich in Übersee, aber auch im Nachbarland Holland, der Selfie-Hype im Stadtbild längst niedergeschlagen hat, sind deutsche Städte zurückhaltend. Auch Nürnberg. Der niederländische Medienforscher Michiel de Lange hat beobachtet, dass weltweit immer mehr Städte Plätze so inszenieren, dass sie gut als Hintergrund fürs Selfie taugen. In Nürnberg falle einem da vor allem die Blaue Nacht ein, wenn sich die Kaiserburg dank Projektionen in eine bunte Kulisse auch für Selbstporträts verwandelt, sagt Peter Mestel. Der Spezialist für soziale Medien und Mitorganisator der Nürnberger Web Week ist ein Fan solch visueller Glanzpunkte.

Von festen Selfie-Punkten hält er hingegen nichts. Kleine Orte wie Grevenbroich, Cuxhaven oder Haren haben Punkte markiert, von denen sich mit Sehenswürdigkeiten im Hintergrund gut mit dem Handy Selfies machen lassen. Die Städte verbinden damit das Ziel, via Instagram, Facebook und Twitter bekannter zu werden. "Die Selfie-Standorte sollen einen anderen, neuen Blick auf unsere Stadt ermöglichen", sagte der dortige Oberbürgermeister Ulrich Getsch. Peter Mestel bezweifelt, dass dieser Ansatz fruchtet. "Via Instagram wollen die Leute kommunizieren und ihren Freunden erzählen, dass sie gerade an einem tollen Ort sind, wo vorher schon viele andere waren."

"Kein Hinweis nötig"

Früher verschickte man Postkarten, heute postet man Fotos auf Instagram. Beidem gemeinsam sei es, dass die Motive wiedererkennbar sein sollen. "Ich zeige auf den ersten Blick, in welcher coolen Stadt ich bin, und werde Teil einer Gemeinschaft von Leuten, die meine Erfahrung teilen." Also machen Touristen in Nürnberg Selfies auf der Burgfreiung oder dem Kettensteg. Und sind glücklich mit Motiven, die vorher schon hunderttausendfach ins Netz gestellt wurden. Um die beliebtesten Sehenswürdigkeiten fürs Selfie zu finden, brauche aber niemand Hinweis auf dem Straßenpflaster, sagt Mestel.

Viele suchten mit den Hashtags der Städte in den sozialen Medien nach Motiven. Johanne und Christian Risbjerg aus Kopenhagen haben sich mit dem Reiseführer Lonely Planet auf ihren Familienurlaub in Nürnberg vorbereitet und orientieren sich mit Hilfe von Smartphone und google maps. So ist es für sie ein Kinderspiel, Kettensteg, Dürer-Platz und Burg zu finden. Yvonne Coulin, Leiterin der Nürnberger Congress- und Tourismuszentrale, hält auch nichts davon, besondere Selfie-Standort im Stadtbild hervorzuheben. "Instagrammer sind sehr individuell und betrachten Städte aus ihrem Blickwinkel, ein vorgefertigter Pfad würde deshalb nicht funktionieren."

Inszenierte Fotohintergründe in Amerika

Coulin möchte nichts vorgeben. Wenn aber Blogger in der Tourismuszentrale anrufen und um Tipps für Fotomotive bitten, was rund 50 mal pro Jahr vorkomme, werde ihnen natürlich geholfen. Zu den Standardmotiven zählen laut Coulin: Ein Selfie in der Weißgerbergasse mit Eis in der Hand, ein Selbstporträt mit Drei im Weggla oder Ring drehend am Schönen Brunnen. Coulin kennt keine deutsche Großstadt, die Selfie-Punkte markiert hat. Anders als in Amerika, wo Städte mit inszenierten Fotohintergründen Touristen in Viertel locken. Anders auch als in Amsterdam, wo die Lettern des Stadtnamens im öffentlichen Raum stehen und zu Fotos animieren.

Nachfragen in Köln, Düsseldorf und Frankfurt zeigen: Die Tourismuszentralen haben schon mal daran gedacht, Selfie-Standorte zu markieren, aber umgesetzt wurde es nicht. Die Düsseldorfer Tourismusexperten klicken sich durch Instagram, um zu schauen, welche Orte dort angesagt sind. "Vielleicht nehmen wir einzelne in unseren Stadtführer auf", sagt Thorsten Schaar von Düsseldorf Tourismus.

