Wirbel ums Kita-Essen: Nürnberg muss neu ausschreiben

Stadt muss nun auf Plan B zurückgreifen - Vorübergehende Vergabe an Caterer - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Stadt muss die zentrale Mittagsverpflegung für ihre Kindertagesstätten neu ausschreiben. Um den Start zum 1. September gewährleisten zu können, soll die Ausgabe der Essen vorübergehend gelöst werden.

Vor allem lecker und gesund sollte es sein... Der Streit um die Mittagsverpflegung ihrer Kleinen bringt Nürnberger Kitas nun ins Schwitzen. © Edgar Pfrogner



Die Vergabekammer Nordbayern hatte, die Ausschreibung für das Catering am 31. Mai kassiert. Die Stadt erhielt die Bescheid am 8. Juni. Am Dienstag gab sie bekannt, dass sie keine Rechtsmittel dagegen einlegen wird. Das heißt: Die zentrale Versorgung der Kitas mit Mittagessen wird neu europaweit ausgeschrieben.

"Leider muss die Stadt Nürnberg nun mit Plan B operieren, diesen Schritt hätten wir uns gerne erspart", bedauert Finanz-, Personal- und Organisationsreferent Harald Riedel. Die Stadt hatte die Mittagsverpflegung für kommunale Kindertageseinrichtungen "mit Warmverpflegung" in einem so genannten EU-weiten offenen Verfahren in einer ersten Stufe für 50 von insgesamt 140 Einrichtungen ausgeschrieben. Dagegen hatte ein nicht berücksichtigter Mitbewerber erfolgreich eine Nachprüfung erwirkt.

Beschwerden über zentrale Mittagsversorgung

Um die Mittagsverpflegung in den 50 kommunalen Kitas zum 1. September dennoch zu gewährleisten, so Riedel, werde eine vorübergehende Vergabe an einen Caterer vorbereitet. "Ich gehe nun davon aus, dass mit der Interimsvergabe die Essensversorgung in den Kindertageseinrichtungen ab September gesichert wird", sagt der Referent.

Nächste Woche sollen die Elternbeiräte der Einrichtungen informiert werden. Viele Eltern hatte sich generell über die zentrale Mittagsversorgung und die Präsenzpflicht ihrer Kinder beschwert.

fra