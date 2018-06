Was für ein Debakel: Die deutsche Mannschaft fliegt mit einem enttäuschenden 0:2 gegen Südkorea noch in der Vorrunde aus der Weltmeisterschaft 2018. Auch bei den Besuchern des Public Viewings der Consors-Bank in Nürnberg herrscht Fassungslosigkeit über das historische WM-Aus. Die Fans finden das Ergebnis wortwörtlich zum Haare raufen. © Roland Fengler