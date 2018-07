Im Halbfinale zündeten Nürnbergs Kroaten rund ums Nürbanum im Süden der Stadt noch ein Freudenfeuerwerk, nach dem Final-Kollaps gegen Frankreich ist die Stimmung eher gedrückt. Und trotzdem: Die Anhänger tragen ihren Frust mit Fassung. Hier die Bilder aus dem Cafe Stan in Nürnberg! © Günter Distler

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Boogie Woogie und Oldtimer: Vintage Poolparty im Stadionbad Was für ein Anblick: Im Nürnberger Stadionbad gab es am Samstag statt nackter Haut glänzende Oldtimer der vergangenen Jahrzehnte zu bestaunen. Die Besucher der Vintage Pool Party, die dieses Jahr bereits zu fünften Mal stattfindet, fühlten sich, als hätten sie eine Zeitreise unternommen: Neben den alten Schätzen lockte die passende Musik zum Boogie Woogie auf das Tanzparkett.

Mode- und Geschmack: "Bio erleben" am Hauptmarkt An diesem Wochenende drehte sich am Nürnberger Hauptmarkt alles um das Thema Bio. Eine Vielzahl an Ausstellern präsentierte biologische Produkte im Bereich Lebensmittel, Kosmetika und Mode. Auf dem Laufsteg zeigten Models nachhaltige Kleidung, für den Gaumen warteten allerlei gesunde Köstlichkeiten.

Nahe Rathenauplatz: Audi kracht bei illegalem Autorennen in Baustelle In der Nacht zum Samstag ist ein Audifahrer im Nürnberger Norden in eine Baustelle gefahren. Er krachte mit seinem Wagen in einen dort geparkten Mercedes. Der Fahrer eines roten Golfs hatte den Audi zuvor bei einer Fahrbahnverengung nicht rechtzeitig einscheren lassen. Die beiden Fahrer lieferten sich ein illegales Autorennen, sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit nebeneinander.