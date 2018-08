Wo Müll zu Rauch wird: Region verbrennt Abfall in Nürnberg

NÜRNBERG - Die einst heftig umstrittene Nürnberger Müllverbrennungsanlage ist eine Erfolgsgeschichte. Sie verbrennt nicht nur Abfälle aus der Region, sondern profitiert mittlerweile sogar von europäischen Verwertungsströmen. Und doch wird vorsichtig schon über ein Nachfolgeprojekt nachgedacht.

Beim Tag der offenen Tür können Besucher aus dem Kontrollraum in die riesige Müllgrube blicken, in der Greifarme den Müll umschichten. © Eduard Weigert



Der Start für die Anlage im Gleisdreieck von St. Leonhard/Schweinau hätte schwieriger nicht sein können: Erst entscheidet der Stadtrat Anfang 1997 nach kontroversen Debatten und nicht dagewesener Lobbyarbeit von Unternehmen mit nur einer Stimme Mehrheit für die Anlage in stadteigener Regie und gegen privatwirtschaftliche Angebote. Horrorszenarien über mangelhafte Entsorgung und explodierende Müllgebühren werden an die Wand gemalt. Dann klagt nicht nur ein unterlegenes Unternehmen gegen die Entscheidung. Auch Anwohner wollen die 480 Millionen Mark teure Anlage noch verhindern. Vergeblich.

2001 geht die neue "Mülloper" – die alte am benachbarten Pferdemarkt wird nach 30 Jahren Betrieb abgerissen – buchstäblich ans Netz. Denn dort werden nicht nur jährlich rund 247.000 Tonnen Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbeabfall verbrannt und energetisch verwertet. Über Abwärme und Dampf wird zusammen mit der N-Ergie auch noch jede Menge umweltfreundliche Energie und Fernwärme erzeugt. Heute redet keiner mehr von den politischen und rechtlichen Startschwierigkeiten.

Region entsorgt in Nürnberg

Längst lassen auch andere Kommunen und Landkreise aus der Region Abfall hier verbrennen. Dies sorgt für eine optimale Auslastung der Anlage. Wovon seit vielen Jahren die Nürnberger Gebührenzahler profitieren. Erneut wird, das kündigte Umweltreferent Peter Pluschke gegenüber den Nürnberger Nachrichten an, ab 2020 die Hausmüllgebühr um fünf bis zehn Prozent gesenkt. Dann gehöre Nürnberg zu den günstigsten Verbrennungsanlagen in Deutschland.

Strenge Vorgabe der Europäischen Kommission in den EU-Mitgliedsstaaten England, Irland und Polen nach regelwidriger Deponierung sorgen dafür, dass der Abfall aus diesen Staaten im Norden Deutschlands verbrannt wird. Dadurch sind dort die Anlagen dermaßen ausgelastet, dass Industrie- und Gewerbebetriebe aus dem Norden ihre Abfälle auch in der Nürnberger MVA energetisch verwerten (also verbrennen) lassen. Das verbessert hier die Erlössituation, betont der Abfallbetrieb ASN.

Mehr als drei Millionen Tonnen Abfall

Seit dem Start der neuen "Mülloper" 2001 sind bis Ende vergangenen Jahres rund 3,765 Millionen Tonnen Abfall auf den drei Verbrennungslinien vernichtet worden. Mitte oder Ende der 2020er Jahre, so Pluschke, wird es aber eine neue Anlage geben müssen. Dann ist die aktuelle MVA verbraucht. Die neue Anlage werde aber kleiner ausfallen, weil künftig noch viel mehr Abfall vermieden oder zumindest verwertet werden soll. Ob es dann wieder so viel Protest geben wird, wird sich zeigen.

