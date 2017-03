Am Samstag war es endlich soweit: Nach langer Feierpause hat in den Räumlichkeiten des ehemaligen "11" in der Nürnberger Innenstadt der neue Club "Nachtkind" eröffnet. Tagsüber, wenn der Club geschlossen ist, gibt es hier künftig leckeres Sushi. © Michael Matejka

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Deutsch-türkisches Filmfestival in Nürnberg ist eröffnet Die Spannungen die auf internationaler Ebene momentan zwischen der Türkei und Deutschland herrschen, wirkten sich auf die Eröffnung des Deutsch-türkischen Filmfestivals in Nürnberg kaum aus. Der Auftakt am Samstag stand ganz im Zeichen der Filmkunst - wobei die durchaus auch politisch sein kann, wie ein Blick in das Programm offenbart - Proteste blieben aber aus.

Auf zum Frankenderby! Die Nürnberger Ultras reisen nach Fürth Vor dem Frankenderby am Sonntag versammelten sich die rund 400 bis 450 Ultras am Nürnberger Hauptbahnhof, um mit der U-Bahn nach Fürth zu reisen. Dort trafen sie sich an der Stadthalle mit anderen Anhängern.