Wohl keine Verletzten: Brand in Katzwanger Hauptstraße

NÜRNBERG - Ein Zimmerbrand in der Katzwanger Hauptstraße ist am Mittwochabend vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Nach bisher unbestätigten Aussagen bemerkte ein Fußgänger das Feuer.

Zum Zeitpunkt des Brandes sollen sich keine Personen in der Wohnung aufgehalten haben. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

