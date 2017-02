Wohnen im Warenlager: Der Zollhof in Nürnberg

Lagerhalle wurde 1896 erbaut - Hochbauamt bezieht einen Teil - vor 38 Minuten

NÜRNBERG - Die Stadt platzt aus allen Nähten, jede Fläche, jedes Gebäude wird gebraucht: Deshalb werden auch ehemalige Fabrikhallen und Ämter zu Wohnungen und Büroräumen umfunktioniert. Wir stellen das "neue Leben in alten Hallen" in einer Serie vor. Zum Auftakt geht es in den Zollhof.

