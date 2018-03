Wohnen in alter Elektrofabrik: Der "Rilkepark" in St. Johannis

In dem Gebäudekomplex wurden früher Schalter und Zähler gefertigt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Gärten, Karree oder Park: Mit schönen Namen wollen Investoren die Assoziation an viel Grün wecken – selbst wenn Rasenflächen, Baumbestand und Blumenrabatten bescheiden ausfallen. Heute lässt es sich im "Rilkepark" in St. Johannis ruhig wohnen. Doch den alten Gebäudekomplex gab es schon vor dem ersten Weltkrieg - und damals herrschte in den alten Hallen alles andere als Ruhe.

Bilderstrecke zum Thema "Rilkepark" in St. Johannis: Ein Vorposten der Moderne Als die Elektrizität ihren Siegeszug antrat und nach und nach im Alltag Einzug hielt, wurden hier Schalter, Zähler und andere Apparaturen gefertigt. Heute lässt es sich im "Rilkepark" in St. Johannis nicht nur ruhig wohnen, hier haben auch moderne Dienstleister ein passendes Domizil gefunden.



Wolfgang Heilig-Achneck