Wohnen in Nürnberg bald Studenten im Altenheim?

Für kostenlose Unterkunft kümmert sich 21-Jährige in Trier um Senioren - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Wohnen im Seniorenheim? Manche Jugendliche können sich sicher Cooleres vorstellen. Doch eine Trierer Studentin zieht ganz bewusst in ein Altenheim ein. Das könnte auch ein Modell für Nürnberg sein.

Marina Skowronek hält die "Ocean Drum" mit Roland Hentzschel und Helga Mally: Die mit Reis gefüllte Trommel klingt wie Meeresrauschen. © Martin Regner



"Ich finde das einfach toll. Von alten Menschen lernt man so viel", begründet die 21-jährige Anne Bourgmeyer ihren Entschluss, in einer rheinland-pfälzischen Seniorenresidenz zu wohnen. Sie soll 35 Stunden pro Monat Programm mit den Rentnerinnen und Rentnern machen, dafür darf sie kostenfrei wohnen. Und sie bleibt nicht allein: Drei weitere Kommilitoninnen ziehen nun ebenfalls ins Altenheim ein.

"Ich halte die Idee einfach für gigantisch. Das ist für beide Seiten eine Bereicherung", sagt Indira Schmude, seit 2012 Einrichtungsleiterin am städtischen Sebastianspital. "Die jungen Leute haben eine günstige Unterkunft - und sie profitieren menschlich von dem Zusammensein mit den Senioren." Schmude sieht das Vorhaben sehr positiv und sie kann es sich auch beim NürnbergStift vorstellen. Es wäre eine "Win-win-Situation" für beide Seiten, glaubt sie.

"Austausch unter Generationen ist so wichtig"

Im Sebastianspital gibt es allerdings keine geeigneten Räumlichkeiten für die Studierenden. Doch in der nahe gelegenen Einrichtung Platnersberg existieren Wohnungen für die Auszubildenden. Warum sollte also neben den Pflege-Azubis nicht auch Platz für einen Studenten sein?

Das Sebastianspital an der Veilhofstraße hat seit Jahren gute Erfahrungen mit seinen Nachbarn gesammelt. Zum einen ist dort der Zentralhort, zum anderen die Hochschule für Musik. Studentin Marina Skowronek musiziert auf 450-Euro-Basis seit langem mit Heimbewohnern. Zweimal pro Woche singt und spielt sie mit den Teilnehmern. Indira Schmude vom Sebastianspital nimmt positive Wirkungen bei den alten Menschen wahr: "Da sieht man sie auf einmal wieder lachen und ihre Augen strahlen. Das ist wunderbar."

Der Heimaufsicht im Gesundheitsamt ist nicht bekannt, dass Studenten bereits in Nürnberger Heimen wohnen. Die Behörde kontrolliert 59 Pflegeheime in Nürnberg. Andrea Brouer von der Heimaufsicht würde es gut gefallen, wenn ein Träger dies einem Studenten anbieten würde: "Alles, was den Senioren an Teilhabe geboten wird, ist doch zu begrüßen. Der Austausch unter den Generationen ist so wichtig."

Hartmut Voigt Lokalredaktion Nürnberg E-Mail