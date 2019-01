Wohnhausbrand in der Nordstadt: Drei Verletzte

Es kam zu enormen Verkehrsbehinderungen - Brandursache noch unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Große Aufregung am Donnerstag in der Nürnberger Nordstadt: Zwei Löschzüge nahmen weithin sichtbar die Pirckheimerstraße auf Höhe der Wurzelbauerstraße ein. Grund war ein Zimmerbrand. Die Folgen: Mehrere Verletzte und großes Chaos im Feierabendverkehr.

Die Flammen schlugen bereits aus einem Fenster im ersten Stock des Wohnhauses, als die Feuerwehr am Brandort in der Pirckheimer Straße eintraf. © NEWS5 / Friedrich



Gegen 17.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil in einem Mehrfamilienhaus in der Pirckheimer Straße ein Feuer ausgebrochen war. Das Wohnzimmer im ersten Stock des Hauses, stand bei Eintreffen der Feuerwehr bereits im Vollbrand. Wie sich herausstellte, hatte sich die Bewohnerin der betroffenen Wohnung rechtzeitig in Sicherheit bringen können und der Feuerwehr die wichtige Information gegeben, dass sich keine weitere Person mehr in diesen Zimmern befindet. Im ganzen Haus hatte sich der Rauch schnell ausgebreitet.

Dennoch löschte die Feuerwehr über den Hausgang und hatte den Brand dadurch auch rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf weitere Wohnungen konnte verhindert werden. Allerdings hatte sich die Rauchentwicklung im Haus so stark fortgesetzt, dass elf Personen vorsichtshalber aus ihren Wohnungen begleitet wurden. Die VAG stellte einen beheizten Bus bereit, so dass niemand in der Kälte verharren musste.

Enorme Verkehrsbehinderungen

Zwei Bewohnerinnen, im Alter von 32 und 81 Jahren, klagten über Atembeschwerden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Auch die Bewohnerin der Brandwohnung meldete sich beim Rettungsdienst, da sie starke Kreislaufbeschwerden hatte. Sie wurde ebenso ärztlich behandelt.

Die Räume, in denen sich das Feuer entwickelte, sind vorerst nicht bewohnbar. Während der Löscharbeiten musste die Pirckheimerstraße gesperrt werden, sodass es laut Angaben der Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kripo Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen.

Dieser Artikel wurde am Donnerstag gegen 19.24 Uhr aktualisiert.

rus/jm