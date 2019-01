Wohnhausbrand in der Nordstadt: Eine Person verletzt

Etliche Kräfte im Nürnberger Nordenim Einsatz - Brandursache noch unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstag musste die Feuerwehr mitten im abendlichen Berufsverkehr in den Nürnberger Norden ausrücken. In der Pirckheimerstraße kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Wohnhausbrand.

Wie die Polizei berichtet, wurde eine Person leicht verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei brach gegen 17.30 Uhr in der Wohnung eines Anwesens in der Pirckheimer Straße ein Feuer aus. Etliche Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten daraufhin in den Nürnberger Norden aus. Die Feuerwehrleute konnten den Brand bereits unter Kontrolle bringen. Zur Brandursache, konnte die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

jm