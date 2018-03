Wohnmobil geht auf A3 bei Nürnberg-Nord in Flammen auf

NÜRNBERG - Auf einmal stieg Rauch aus der Motorhaube auf: Ein Wohnmobilfahrer musste seine Fahrt am Mittwochabend frühzeitig auf der A3 beenden. Obwohl der Camper sogar in Flammen aufging, begab der Besitzer sich noch einmal hinein.

Am Mittwochabend ging der Motorraum eines Wohnmobils bei der Anschlussstelle Nürnberg-Nord plötzlich in Flammen auf. Der Fahrer blieb unverletzt, die Front des Wagens brannte aber komplett aus. © NEWS5 / Grundmann



Diese Fahrt hatte er sich sicherlich anders vorgestellt: Am Mittwochabend befand sich ein Mann mit seinem Wohnmobil auf der A3 in Richtung Würzburg. Kurz nach der Anschlussstelle Nürnberg-Nord bemerkte er plötzlich Rauch, der aus der Motorhaube seines Gefährts aufstieg. Dies veranlasste ihn dazu, den Wohnwagen so schnell wie möglich auf den Standstreifen zu lenken und dort abzustellen.

Kurz darauf fing der Wagen Feuer. Offenbar während die Flammen schon aus dem Motorraum schlugen, begab der Besitzer sich noch nach hinten ihn die Schlaf- und Wohnkabine, um noch einige Gegenstände vor dem Feuer zu retten. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Fahrerraum bereits lichterloh. Trotz des schnellen Vorgehens der Einsatzkräfte brannte die Front des Fahrzeugs komplett aus.

Während der Löscharbeiten mussten zwei Fahrspuren der A3 komplett gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

