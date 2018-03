Am Mittwochabend befand sich ein Mann mit seinem Wohnmobil gerade auf der A3 in Richtung Würzburg, als er plötzlich Rauch bemerkte, der aus dem Motorraum aufstieg. Er stoppte das Fahrzeug auf dem Standstreifen. Der Camper ging in Flammen auf, und obwohl die Feuerwehr schnelle Löschmaßnahmen einleitete, brannte die Front des Wagens völlig aus. © NEWS5 / Grundmann