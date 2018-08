Wöhrder See in Nürnberg: Große Suche nach 10-Jährigem

Boot und Hubschrauber waren im Einsatz, Feuerwehr und Sanitäter vor Ort - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Große Aufregung am Sonntagnachmittag: Eine Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet, denn von ihrem 10-jährigen Sohn fehlte bei einem Ausflug am Wöhrder See plötzlich jede Spur. Die große Sorge der Einsatzkräfte war, dass das Kind ins Wasser gefallen sein könnte.

Großer Einsatz: Am Sonntagnachmittag suchten Einsatzkräfte den Wöhrder See ab - ein Junge war von seiner Mutter vermisst gemeldet worden. © privat



Am Sonntag gegen 16.30 Uhr wurde es hektisch für Badegäste und Spaziergänger am Wöhrder See: Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten an, ein Hubschrauber überflog das Gewässer und sogar ein Boot der Polizei fuhr durch den See. Der Grund: Eine Frau hatte ihren 10-jährigen Sohn als vermisst gemeldet.

Die umfangreiche Suche rechtfertigt die Polizei am Montag damit, dass man Sorge hatte, der Junge könnte ins Wasser gefallen sein. Doch schon kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte und die Mutter des Kindes aufatmen: Der Junge tauchte ganz in der Nähe des Sees wieder auf, so die Polizei.

