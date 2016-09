Wöhrder Wiese: Grapschender Radfahrer greift erneut zu

Radler ergriff die Flucht - Kripo bittet um Zeugenhinweise - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Erneut fiel eine Spaziergängerin in der Nähe des Wöhrder Sees einem unbekannten Fahrradfahrer zum Opfer. Der Mann berührte die Frau unsittlich am Gesäß und verschwand dann in der Dunkelheit.

Gegen 19.30 Uhr war die Spaziergängerin am Samstag in der Nähe der Wöhrder Sees unterwegs. Als die Frau gerade durch die Grünanlage "Am Pulversee" ging, fuhr ein unbekannter Mann mit dem Fahrrad auf sie zu und fasste ihr an das Gesäß. Anschließend flüchtete der dunkel gekleidete Täter und zeigte der Frau dabei Mittelfinger.

Die Geschädigte konnte keine näheren Angaben zum Täter machen. Die Kripo Nürnberg bittet deshalb um Hinweise. Schon mehrere Male zuvor wurden Joggerinnen von einem Fahrradfahrer an der Wöhrder Wiese unsittlich berührt. Die Polizei geht von ein und demselben Täter aus. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer ( 0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

jm

Mail an die Redaktion