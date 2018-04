Wöhrl: Neues Konzept für Nürnberger U-Eins-Store

Branche: Textilhandel

Sitz, Standort: Nürnberg

Kurzbeschreibung: Das von Rudolf Wöhrl 1933 in Nürnberg gegründete Modehaus ist nach wie vor in Familienbesitz. Der Gründerenkel und Textilunternehmer Christian Greiner hat die Unternehmensgruppe im März 2017 aus der Insolvenz übernommen und will das Textilunternehmen nach schwierigen Jahren wieder auf die Erfolgsspur setzen.

Zu Wöhrl gehören bundesweit 30 Modehäuser, 25 davon in Bayern.

