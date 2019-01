Wöhrl-Vorstand als Praktikant bei "Undercover Boss"

NÜRNBERG - Der Chef als Praktikant: Wöhrl-Vorstand Thomas Weckerlein schlüpfte für die Sendung "Undercover Boss" in die Rolle eines Praktikanten. In drei Filialen des Modehauses arbeitete er incognito mit.

Als Praktikant getarnt mischt sich der Nürnberger Wöhrl-Vorstand Thomas Weckerlein in der RTL-Show "Undercover Boss" unter die Arbeiter des Modehauses. Foto: MG RTL D - 01/2019 gesp.



Mehrere Stunden dauerte es, bis aus dem smarten Geschäftsmann im Anzug der zottelige Praktikant "Patrick Kühn" wurde. Mit grauen Haarverlängerungen, massigen Vollbart und rockigen Klamotten wurde Wöhrl-Vorstand Weckerlein zum Beginn jeder der zehn Drehtage verwandelt. In der Sendung mischen sich Führungskräfte undercover unter das Personal an der Basis. In drei Filialen in Ulm, Würzburg und Coburg lernte der 50-Jährige das Nürnberger Unternehmen von einer anderen Seite als der Vorstandsetage aus kennen. Er versuchte sich als Verkäufer in der Herrenhosenabteilung, als Dekorateur und als Schneider. Um das Filmteam von RTL, das ihn auf Schritt und Tritt begleitete, zu erklären, gab er vor, für die fiktive Sendung "Deutschland härteste Anpacker" zu drehen.

Durch seine Undercover-Rolle habe er die Chance bekommen, das Unternehmen mit ganz anderen Augen zu sehen, zog Weckerlein danach das Fazit. "Durch meinen Praktikanteneinsatz weiß ich nun, was wir gut machen und an welchen Stellen die Dinge noch besser werden müssen", meinte er. Seine aufwändige Komplettverwandlung habe sich dafür auf alle Fälle gelohnt. Weckerlein ist seit 2017 bei der Wöhrl SE zuständig für Personal, Finanzen, Controlling und IT. Bereits früher arbeitete er langjährig für das Unternehmen. Wie sich der Wöhrl-Vorstand als Praktikant geschlagen hat, ist am Montag, 11. Februar, um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen.

