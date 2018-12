Die letzten Wünsche schwerstkranker Menschen lassen sich nun sehr viel leichter erfüllen. Möglich macht das der "Wünschewagen" des Arbeiter-Samariter-Bundes, der am Donnerstag in Dienst gestellt wurde. Gesundheitsministerin Melanie Huml, Bürgermeister Christian Vogel sowie das diesjährige Christkind dankten dem ASB bei der Übergabe am Nürnberger Rathaus. © Eduard Weigert