Zahl der ausgesetzten Tiere steigt in der Ferienzeit

Wegwerfmentalität macht auch vor Vierbeinern nicht Halt - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Einfach ausgesetzt: Gerade in den Sommerferien landen viele Vierbeiner im Tierheim. "Wir haben mit 490 Tieren unsere Kapazitätsgrenze fast erreicht", so Tanja Schnabel, Leiterin der Einrichtung. Und dabei werden die Fälle immer drastischer.

Gerade in den Sommerferien landen viele Vierbeiner im Tierheim. (Archivbild) © Stefan Hippel



Pia - so haben die Tierheimmitarbeiter die zierliche, getigerte Katze genannt - hat wohl mehrere Tag lang in ihrer Katzenbox ausharren müssen, bis sie gefunden wurde. Ihre Besitzer wollten sie nicht mehr und haben die Katze samt Transporter, in dem noch ein Stück verfaulte Wurst lag, einfach bei den Glascontainern in der Pfründnerstraße in St. Peter abgestellt. Pia wurde nur ein Jahr alt. Als man sie am 20. August fand, war ihr Zustand mehr als schlecht, sie kam sofort in die Tierklinik - und musste dort drei Tage später eingeschläfert werden.

Ihre Besitzer sind unbekannt, die Katze hatte weder einen Chip noch eine Tätowierung. Über Facebook versucht das Tierheim, etwas über ihre Herkunft zu erfahren: "Wir bitten noch mal darum, es zu teilen! Wer hat Hinweise auf die Menschen, die ihr das angetan haben, dass sie so jung sterben musste?" - heißt es dort.

Die Katze Pia war in einem so schlechten Zustand, dass sie eingeschläfert werden musste.



Zwei Tage zuvor wurde am helllichten Tage ein Mischling beim Welpenhaus der Einrichtung über den Zaun geworfen. Der Vierbeiner hat inzwischen ein liebevolles Zuhause gefunden. Anders Hündin Lana, die am 1. August im Wald gegenüber der Lohhofer Straße in Reichelsdorf an einen Baum gebunden wurde. Sie war sehr abgemagert und befindet sich bis heute auf der Krankenstation. In diesen und weiteren Fällen hat das Tierheim Anzeige erstattet, denn Tiere auszusetzen ist nach dem Tierschutzgesetz verboten. Bis zu 25.000 Euro Strafe kann das den Täter kosten.

Dabei werden die Fälle immer drastischer, kommentiert Tierheimchefin Tanja Schnabel. "Auch befinden sich die Tiere, die zu uns kommen, in einem deutlich schlechteren Zustand als früher", fährt sie fort. "Das hat wohl zum einen finanzielle Gründe, zum anderen nimmt die Wegwerfmentalität der Leute zu."

Meerschweinchen im Müll

Katzen, die in einer Box im Gebüsch, bei Glascontainern oder in praller Sonne auf einer Brücke abgestellt wurden, Hunde, die ihre Besitzer bei einem Parkhaus am Flughafen oder einem Baum angeleint zurückgelassen haben, oder eine Meerschweinchenfamilie, die aufmerksame Nachbarn in einem Mülleimer entdeckten - mit Blick auf solche Fälle in Nürnberg, wo es sich eindeutig um ausgesetzte Tiere handelt, schätzt Schnabel die Zahl seit Anfang des Jahres auf über 50.

Denn oft sei es schwer zu unterscheiden, ob ein Fundtier nun gezielt seinem Schicksal überlassen wurde oder ob es weggelaufen ist. Die Dunkelziffer der ausgesetzten Tiere sei dabei viel höher, weiß Schnabel. Das Tierheim blickt allein seit Beginn der Sommerferien auf 108 Fundtiere, der Großteil davon sind Katzen. Hinzu kommen noch 111 Abgabetiere.

Vor diesem Hintergrund appelliert Schnabel, die Vierbeiner bei ihnen in der Stadenstraße 90 abzugeben. Das sei man seinem Tier schuldig, "wir erfahren wichtige Informationen und tun uns leichter, wenn wir die Vorgeschichte und die Eigenheiten des Tieres kennen."

Nicht wegschauen

Und: In den Sommermonaten wurden im Stadtgebiet sehr viele Tiere überfahren. "Mancher Katze, die verletzt am Straßenrand liegt, kann noch geholfen werden", so Schnabel. "Bitte nicht wegschauen, sondern helfen und den Tiernotdienst informieren." Er ist täglich rund um die Uhr erreichbar. Für den Anrufer fallen lediglich Telefonkosten an. Der Notdienst bringt den verletzten Vierbeiner in die Tierklinik, mit der das Tierheim zusammenarbeitet. Auch wenn ein angefahrenes Tier davonläuft, sollte man das Tierheim informieren, denn dort laufen viele Fäden zusammen.

Momentan befinden sich 490 Tiere in der Obhut der Einrichtung in Erlenstegen, die Obergrenze liegt bei 500.

Am besten gleich im Handy speichern: Die Nummer des Tiernotdienstes lautet (01 60) 2524332.

Claudia Beyer