Zehn Jahre Rauchverbot: Das denken die Nürnberger

Befürchtungen und Hoffnungsschimmer - Es hat sich viel verändert - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Eine Zigarette zum Bier? In bayerischen Kneipen ist das längst undenkbar. Seit zehn Jahren gibt es das Rauchverbot in Gaststätten. Nürnberger Wirte ziehen eine gemischte Bilanz. Doch die Gäste scheint's nicht zu stören.

Dieses Bild ist mittlerweile ein ungewohntes: Seit zehn Jahren ist das Rauchen in Lokalen verboten. © Foto: Karlheinz Daut



Der Aufschrei war groß, als in Nürnbergs Kneipen plötzlich nicht mehr geraucht werden durfte. Die schlimmen Befürchtungen, die viele Gastronomen hatten, sind für Rolf Schubert von der Traditionskneipe "Die Zwiebel" Realität geworden. 2017 jährt sich das bundesweite Nichtraucherschutzgesetz zum zehnten Mal. "Das Geschäft hat seitdem gewaltig nachgelassen", sagt der Wirt. "Es hat sich bis heute nicht erholt."

Mittlerweile würden viele Raucher lieber Zuhause bleiben als in eine Kneipe gehen, so der Wirt, der "Die Zwiebel" mit seiner Frau Helga betreibt. "Wir haben alles Mögliche versucht", erzählt Schubert. Mehr Gäste kommen trotzdem nicht.

Zum Beispiel hat der Gastronom einen Raucherclub eingerichtet. Das Nichtraucherschutzgesetz vom Juli 2007 ließ einige Schlupflöcher offen. Viele Gastronomen behalfen sich, indem sie ihr Lokal als geschlossene Gesellschaft oder Raucherclub auswiesen – da durfte nämlich noch geraucht werden. Wer rein wollte, musste etwa eine Club-Mitgliedschaft unterschreiben. "Das war auch eine Zeit lang erfolgsversprechend", so Schubert.

"Für uns ist das sogar von Vorteil"

Doch seit dem absoluten Rauchverbot in bayerischen Kneipen im Jahr 2010, das mit einem Volksentscheid kam, ist auch das für den Wirt hinfällig geworden. Seitdem sieht Schubert keine Lösung mehr.

Einen Hoffnungsschimmer hatte Schubert, als viele umliegende Kneipen schließen mussten: Weniger Konkurrenz müssten doch mehr Gäste für ihn bedeuten. Doch das war nicht der Fall. Zahlen darüber, wie viele Kneipen tatsächlich wegen des Rauchverbots schließen mussten, gibt es offiziell jedenfalls nicht.

Auch Kai Behringer vom "Bratwursthäusle" bedauert die vielen Schließungen von Kneipen in der Südstadt. Der Geschäftsführer habe in seinem Restaurant bei St. Sebald aber keine Probleme seit dem Inkrafttreten des Nichtraucherschutzgesetzes. "Als Speisegaststätte ist es für uns sogar von Vorteil, wenn nicht geraucht wird."

Auch rebellische Wirte akzeptieren das Gesetz

Knapp ein Viertel der über 15-Jährigen in Bayern raucht. Das hat der aktuelle Mikrozensus von 2013 ergeben. Im Regionalvergleich rauchen die meisten Menschen in Oberfranken und Niederbayern, die wenigsten in Unterfranken. Mittelfranken liegt im Mittelfeld. Die Zahl der Raucher hat dabei in den vergangenen Jahren abgenommen. Somit rauchen auch immer weniger Menschen in den eigenen vier Wänden. Das Nichtraucherschutzgesetz könnte seinen Teil dazu beigetragen haben.

Auch an Bahnhöfen, in Zügen oder Büros ist es ein Rauchverbot heutzutage selbstverständlich. Selbst die anfangs oft noch rebellischen Wirte akzeptieren das Gesetz selbst in Festzelten. Ausnahmen gibt es keine. Nur bei der Hochzeit oder dem runden Geburtstag dürfen die Gäste sich eine Zigarette anzünden. Ob bei privaten Veranstaltungen geraucht wird, interessiert das Ordnungsamt nicht.

Meike Kreil und Marie Zahout