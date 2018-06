Zeit und Raum für spannende Experimente

Das Willstätter Gymnasium bietet eine Schülerforschungswoche an - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Experimentieren, lernen und entdecken: Im September veranstaltet das Willstätter-Gymnasium wieder eine Schülerforschungswoche für junge Tüftler aus der ganzen Metropolregion. Bis 22. Juli können sie sich noch anmelden.

m Willstätter-Gymnasium lernen Angelina, Nicole, Evelyn und Luka mit Hilfe selbst gebastelter Gitarren den Schall kennen (v. l.). Im September können Nachwuchswissenschaftler dort eine ganze Woche lang experimentieren. © Edgar Pfrogner



Heißklebepistolen, verschiedene Bohrer und Messgeräte, Mikroelektronik, Computerbildschirme, Legoroboter und sogar ein 3D-Drucker: Die "Werkstatt" unter der großen Turnhalle des Willstätter-Gymnasiums am Inneren Laufer Platz ist gut ausgestattet. Seit zweieinhalb Jahren können Kinder und Jugendliche dort am VDI-Schülerforschungszentrum Richard Willstätter tief in die Naturwissenschaften eintauchen.

Die Einrichtung ist die einzige ihrer Art in Nürnberg, sagt Leiter Uli Herwanger, der am Willstätter-Gymnasium Mathe und Physik unterrichtet. Träger des Schülerforschungszentrums ist der VDI Bezirksverein Bayern Nordost (Verein Deutscher Ingenieure).

Im September bieten Herwanger und sein Team zum dritten Mal eine Schülerforschungswoche an. Nachwuchstüftler können dort an eigenen Projekten arbeiten oder gemeinsam mit den Betreuern ein passendes Thema finden. Lehrer, Studenten und junge Ingenieure vom VDI stehen den Schülern mit Rat und Tat zu Seite. "Da können wir dann eine ganze Woche am Stück forschen", sagt Herwanger begeistert.

Schüler von allen Schulen in der Metropolregion, die im laufenden Schuljahr die sechste oder eine höhere Klasse besucht haben, können teilnehmen. Die Forschungswoche ist komplett kostenlos, auch das Material, das für die Experimente gebraucht wird, betont Herwanger.

Wem die Tüftelei in der Werkstatt gefällt, der kann sich für das neue Schuljahr zum Wahlfach "Schülerforschungszentrum" anmelden. Dieses Angebot gilt ebenfalls für alle Schulen in der Metropolregion. Immer freitags von 14.30 bis 17.30 Uhr forschen und experimentieren die Schüler dann in der Werkstatt unter dem "Willstätter".

Auch an diesem Freitag sind die Jugendlichen dort schon eifrig am Basteln. Sie bauen Gitarren aus unterschiedlichen Materialien, um Klang und Schall zu erforschen. Zuvor haben sie in Glasflaschen so lange unterschiedlich viel Wasser eingefüllt, bis sie darauf "Alle meine Entchen" blasen konnten.

Greifautomat für die Nagellackfläschchen

Angelina (11), Nicole (12) und Evelyn (12) besuchen die 6. Klasse und lieben das Wahlfach. "Es macht viel Spaß, Neues auszuprobieren." Angelina zum Beispiel hat sich schon einmal einen Greifautomaten für ihre Nagellackfläschchen gebaut. "Der funktioniert super!" In Mathe, gestehen die drei Freundinnen, sind sie besser als in Deutsch.

Das Wahlfach führe die Schüler spielerisch an Naturwissenschaft und Technik heran, sagt Theresa Pauli, die die Schüler regelmäßig im Schülerforschungszentrum betreut und später einmal selbst Lehrerin werden will. "Die nehmen so viel mehr mit als wenn man ihnen im Unterricht nur die Theorie erklärt."

Michaela Philipp unterrichtet am Willstätter-Gymnasium Deutsch und Englisch. "Ich helfe den Schülern bei der Verschriftlichung ihrer Forschungen." Die Dokumentation sei auch in den Naturwissenschaften ganz wichtig, denn sie ist der Einstieg ins wissenschaftliche Arbeiten.

Die Schülerforschungswoche findet vom 3. bis 7. September täglich von 9 –13 Uhr statt. Anmeldeschluss ist der 22. Juli. Bei zu vielen Interessenten trifft die Schule eine Auswahl. Infos und Bewerbungsunterlagen im Netz unter https://bit.ly/2JO6kGx.

Judith Horn