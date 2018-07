Es war die erste Haftanstalt in Bayern, in der die Gefangenen völlig isoliert untergebracht wurden. Jetzt wird das historische Zellengefängnis 150 Jahre alt. Bei einer Feierstunde hat Justizminister Winfried Bausback noch einmal gefordert, dass das Baudenkmal zusammen mit dem Saal 600 als Unesco-Weltkulturerbe ausgezeichnet werden soll. In dem 1868 erbauten Gebäude waren die Bedingungen für Gefangene hart. Um 4:30 war die Nacht zu Ende, um 5 Uhr musste der Arbeitsdienst aufgenommen werden. Und das alles, ohne Kontakt zu den Mitgefangenen - schlechter Einfluss sollte vermieden werden. © Stefan Hippel