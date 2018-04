Zeugenaufruf nach Unfall in der Nürnberger Südstadt

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der Pillenreuther Straße - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch in der Südstadt zwei Autos zusammengestoßen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 36 Jahre alte Frau in einem blauen BMW die Pillenreuther Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Peter-Henlein-Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit einem schwarzen BMW die Pillenreuther Straße stadtauswärts.

An der Kreuzung stießen die beiden Autos zusammen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau und der Mann wurden leicht verletzt. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 6000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, ob die Ampel zur Unfallzeit Rot- oder Grünlicht zeigte, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0911/65 83-1530 zu melden.

horn