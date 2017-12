Zimmerbrand in der Nürnberger Ottostraße

Feuerwehr rückte am Freitagabend mit zwei Leiterwagen an - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - In einer Wohnung in der Nürnberger Ottostraße hat es am Freitagabend gegen 18 Uhr gebrannt. Laut Polizei wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf mehr als 10.000 Euro.

