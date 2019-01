Zoff im Tiergarten: Eisbärin benötigt Platz in anderem Zoo

NÜRNBERG - Die Zeiten, in denen Eisbärenmama Vera und ihre schon ziemlich große Tochter Charlotte im Tiergarten noch miteinander schmusten, sind leider vorbei. Ganz im Gegenteil – die beiden zoffen sich, was das Zeug hält. Verzweifelt sucht der Tiergarten schon nach einer neuen Heimat für die Eisbärentochter.

Kuscheln war einmal: Schon länger geht es zwischen Eisbärenmama Vera und Tochter Charlotte rabiater zur Sache. Sie müssen sogar getrennt gehalten werden. © uwo/Foto: Ulrike Reich-Zmarsly



Deshalb werden sie voneinander getrennt gehalten, um Kämpfe mit ernsthaften Verletzungen zu vermeiden. Charlotte ist jetzt vier Jahre alt und sollte längst aus dem "Hotel Mama" ausgezogen sein. Doch das ist leichter gesagt als getan: Seit zwei Jahren sucht der im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP) für die Eisbären zuständige Koordinator einen Platz in einem anderen Zoo für Charlotte – bisher ohne Erfolg.

Die Tiergartenleitung wird immer wieder von ihm vertröstet. Vera und Charlotte sind daher gestresst, was sich in Verhaltensauffälligkeiten zeigt, etwa beim ständigen Hin- und Herlaufen an der Trennscheibe zwischen den zwei Gehegen. Die Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hat im letzten Jahr Anzeige gegen den Tiergarten erstellt. Sie wollen unter anderem bei der Eisbärin Vera eine Verhaltensstereotypie erkannt haben.

